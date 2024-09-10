Венгрия – Босния и Герцеговина. Прогноз на матч Лиги Наций (10.09.2024)

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10 сентября 2024, 00:46

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Венгрии, и предлагают коэффициент на ее победу – 1.75. Поверить в успех гостей можно за 5. Ничейный результат котируется цифрой 3.75.

Также в букмекерской конторе Пари можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.8. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.02.

Форма команд

Сборная Венгрии крупно проиграла первый матч с Германией на выезде и теперь на данный момент вынуждена бороться за свое место с Боснией и Герцеговиной. Соперник выглядит очень плохо и на своем поле хозяева обязаны его побеждать, чтобы потом спокойно готовиться ко встречам с более сильными конкурентами. В прошлой игре Венгрия была разгромлена Германией (0:5), а на ЧЕ 2024 обыграла в матче группового этапа Шотландию (1:0).

Сборная Боснии и Герцеговины насобирала уже целую серию поражений и пока света в конце тоннеля для команды не видно. Коллектив также без шансов уступил на выезде Нидерландам в первом туре (2:5) и теперь поедет в Венгрию, чтобы цепляться за очки там, но шансов будет очень мало. В еще одной товарищеской встрече Босния и Герцеговина минимально уступила Италии (0:1).

Информация для ставок

Венгрия смогла победить в пяти из десяти последних поединках во всех турнирах

Сборная Боснии и Герцеговины уступила уже в семи последних матчах подряд

Три из четырех последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Венгрия не собирается отдавать инициативу сопернику и попытается как можно быстрее добиться преимущества, которое должно перерасти в победу. Сделать ставку на успех хозяев можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Пари.