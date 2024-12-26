«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2024)

1735227162

26 декабря 2024, 18:32

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Манчестер Юнайтед», на который можно поставить в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.85. Выбрать победу хозяев можно по 4.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. На вариант «обе забьют» сделать ставку возможно за 1.63.

Форма команд

«Вулверхэмптон» слабо проводит нынешний сезон и находится на 18 месте с 12 баллами и стараются подняться как можно выше по турнирной таблице. В домашней игре с «Манчестер Юнайтед» хозяева постараются максимально создать проблемы сопернику и вынудить его ошибаться, что сделать в нынешней его форме вполне реально. Два последних матча «волков» завершились выездной победой над «Лестером» (3:0) и поражением от «Ипсвича» (1:2).

«Манчестер Юнайтед» проигрывает много матчей за последнее время и на данный момент располагается на 13 месте 22 баллами. Плотность турнирной таблицы АПЛ довольно высокая, поэтому буквально несколько побед подряд помогли бы клубу существенно продвинуться по турнирной таблице. В двух последних поединках «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Борнмуту» (0:3) и уступил «Тоттенхэму» (3:4).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах

«Вулверхэмптон» проиграл шесть из десяти домашних матчей за последнее время

«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре последних матча подряд у «Вулверхэмптона»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» может встретиться с проблемами в этой встрече и на его победу ставить очень рискованно. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.8 в букмекерской конторе Мостбет.