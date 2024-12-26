«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2024)

Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Манчестер Юнайтед», на который можно поставить в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.85. Выбрать победу хозяев можно по 4.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.8.
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2 : 0
завершен
26 декабря 2024, 20:30
четверг
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. На вариант «обе забьют» сделать ставку возможно за 1.63.
Форма команд
«Вулверхэмптон» слабо проводит нынешний сезон и находится на 18 месте с 12 баллами и стараются подняться как можно выше по турнирной таблице. В домашней игре с «Манчестер Юнайтед» хозяева постараются максимально создать проблемы сопернику и вынудить его ошибаться, что сделать в нынешней его форме вполне реально. Два последних матча «волков» завершились выездной победой над «Лестером» (3:0) и поражением от «Ипсвича» (1:2).
«Манчестер Юнайтед» проигрывает много матчей за последнее время и на данный момент располагается на 13 месте 22 баллами. Плотность турнирной таблицы АПЛ довольно высокая, поэтому буквально несколько побед подряд помогли бы клубу существенно продвинуться по турнирной таблице. В двух последних поединках «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Борнмуту» (0:3) и уступил «Тоттенхэму» (3:4).
Информация для ставок
- «Манчестер Юнайтед» проиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах
- «Вулверхэмптон» проиграл шесть из десяти домашних матчей за последнее время
- «Манчестер Юнайтед» выиграл четыре последних матча подряд у «Вулверхэмптона»
Прогноз
«Манчестер Юнайтед» может встретиться с проблемами в этой встрече и на его победу ставить очень рискованно. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.8 в букмекерской конторе Мостбет.