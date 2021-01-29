«Тондела» — «Фаренсе»: прогноз на матч португальской Примейры (30.01.2021)

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29 января 2021, 11:50

«Тондела» 30 января принимает на своем стадионе «Фаренсе».

Ставки букмекеров

Букмекеры не определились с фаворитом данного противостояния, на победу «Тонделы» и «Фаренсе» можно поставить с одинаковым коэффициентом — 2.70. На ничейный исход можно сделать ставку с коэффициентом 3.40.

Форма команд

«Тондела» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице и имеет в активе 15 пунктов. Команда проиграла свой предыдущий матч со счетом 0:2. Для клуба это далеко не лучший сезон, но команда надеется закрепиться в середине таблицы, чтобы не вылететь в низший дивизион.

«Фаренсе» находится на 17-й строчке в таблице и имеет в активе 12 пунктов. В случае, если команда проиграет этот матч, выбраться из подвала турнирной таблицы будет еще сложнее. Свой предыдущий поединок «Фаренсе» проиграл «Порту» со счетом 0:1.

Информация для ставок

● «Тондела» (12) и «Фаренсе» (15) входят в топ худших команд по забитым мячам

● У «Тонделы» три поражения и две победы в пяти матчах

● «Фаренсе» выиграл лишь раз в последних пяти матчах

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на то, что «Тондела» забьет свой первый гол в первом тайме с коэффициентом 2.20. Также можно сделать ставку на то, что голы будут в обоих таймах с коэффициентом 3.20.