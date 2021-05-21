«Торино» — «Беневенто». Прогноз на матч итальянской Серии А (03.05.2021)

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вчера, 10:29

В 38-м туре Серии А «Беневенто» поедет в гости к «Торино».

Ставки букмекеров

Хозяева поля — фавориты встречи. Взять победу «Торино» можно по коэффициенту 1.94, в случае победы гостей зайдет коэффициент 3.74. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.88.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.57. Низовой исход матча можно взять за 2.35. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Торино» проводит провальный сезон, только в прошлом туре смогли обезопасить себя от зоны вылета, сыграв с «Лацио» (0:0). До этого матча команда балансировала на опасном расстоянии от понижения в классе, проведя ряд неудачных матчей, среди которых было и разгромное поражение от «Специи» (1:4). Теперь же в заключительном матче сезона можно расслабиться и не переживать за результат.

«Беневенто» в очередной раз покидает элитный дивизион и отправляется в Серию В. Поспособствовала этому достаточно серьезная серия без побед, в которой было место поражение «Аталанте» (0:2) и ничья с безнадежным «Кротоне» (1:1). Завершить сезон победой – единственная маленькая цель команды в последнем матче Серии А.

Информация для ставок

• Серия без побед «Торино» составляет» четыре матча

• «Беневенто» не может победить девять игр подряд

• «Торино» никогда в истории не проигрывал «Беневенто», а игра первого круга завершилась вничью (2:2)

• «Беневенто» пропускает на выезде минимум два мяча в последних четырех встречах

Прогноз

Обе команды уже не имеют турнирных задач, поэтому могут позволить себе повторить сценарий матча первого круга. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.57.