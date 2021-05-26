«Торпедо-БелАЗ» — «Шахтёр» Солигорск. Прогноз на матч чемпионата Белоруссии (29.05.21)

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сегодня, 21:23

29 мая «Торпедо-БелАЗ» сыграет дома против «Шахтёра» из Солигорска. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Шахтёру» по силам одержать дежурную победу. Ставки в пользу виктории гостей в линии БК Мелбет идут по коэффициенту 1.74. Шансы «Торпедо» нанести поражение фавориту оцениваются в 4.28, а на ничью можно поставить с котировкой 3.74.

Букмекеры также считают, что предстоящая игра в Жодино получится результативной. Ставки на ТБ (2,5) можно сыграть по котировке 1.82, ТМ(2,5) – 2.01.

Форма команд

«Торпедо» не проигрывает на протяжении шести туров. Правда, в данной серии команда чаще делила очки с оппонентами (четыре ничьи), нежели брала максимум (две победы).

22 мая футболисты «Торпедо» справились в гостях с аутсайдером «Сморгонью» (3:1), а перед этим команда разошлась миром с «Ислочью» (3:3). В турнирной таблице чемпионата сегодняшние хозяева идут на седьмой строчке.

Действующий чемпион Беларуси очень уверено начал защиту титула. «Шахтёр» выиграл 10 из 10 матчей в текущем розыгрыше Высшей лиги, продемонстрировав очень уверенную игру в защите – всего пять пропущенных голов.

Последней жертвой «Шахтёра» стало минское «Динамо» (3:1). Но без неудач у команды из Солигорска не обошлось. Из кубка «Шахтёр» сенсационно вылетел от «Ислочи», уступив сопернику в гостях (0:2) после домашней победы (1:0).

Информация для ставок

5 из 6 прошлых очных встреч команд выиграл «Шахтёр»

«Торпедо» забивал и пропускал голы в 3 предыдущих матчах на своем поле

Исход ТМ(2,5) прошел в 3 из 4 последних встреч команд на стадионе «Торпедо»

Прогноз

За счет железобетонной обороны «Шахтёр» стабильно побеждает в чемпионате. Нестабильный «Торпедо» вряд ли сможет несколько раз вскрыть надежную защиту лидера. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(3) по коэффициенту 1.55 в БК Мелбет.