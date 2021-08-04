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«Торпедо» — «СКА-Хабаровск». Прогноз на матч Кубка России (04.08.2021)

сегодня, 00:40

4 августа московское «Торпедо» встретится со СКА из Хабаровска в очередном раунде российского Кубка. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetBoom 2.00 3.25 3.45

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Торпедо». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.08. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20 и на победу гостей за 3.50.

Форма команд

«Торпедо» идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять баллов. В последних матчах «Торпедо» выглядит очень даже неплохо, команда в отличной форме и имеет все шансы на проход дальше в Кубке.

СКА находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — восемь баллов. В последних матчах СКА чувствует себя неплохо, команда часто набирает очки. В товарищеских поединках клуб из Хабаровска также проявил себя очень хорошо, этот клуб забивает не так уж и много, но с защитой у команды все в порядке.

Информация для ставок

СКА не проигрывает шесть игр кряду
«Торпедо» не проигрывает пять игр кряду
СКА пропустил три мяча в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.88.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Томи» в матче Кубка России с «Велесом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
BetBoom 2.32 1.54 1.66 2.09 1.34 2.95
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:17
Торпедо должно победить
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:14
Хозяева не проиграют
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