«Торпедо» — «СКА-Хабаровск». Прогноз на матч Кубка России (04.08.2021)

4 августа московское «Торпедо» встретится со СКА из Хабаровска в очередном раунде российского Кубка. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Торпедо». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.08. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20 и на победу гостей за 3.50.
Форма команд
«Торпедо» идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять баллов. В последних матчах «Торпедо» выглядит очень даже неплохо, команда в отличной форме и имеет все шансы на проход дальше в Кубке.
СКА находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — восемь баллов. В последних матчах СКА чувствует себя неплохо, команда часто набирает очки. В товарищеских поединках клуб из Хабаровска также проявил себя очень хорошо, этот клуб забивает не так уж и много, но с защитой у команды все в порядке.
Информация для ставок
СКА не проигрывает шесть игр кряду
«Торпедо» не проигрывает пять игр кряду
СКА пропустил три мяча в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на поединок — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.88.
Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Томи» в матче Кубка России с «Велесом».