«Торпедо» — «СКА-Хабаровск». Прогноз на матч Кубка России (04.08.2021)

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сегодня, 00:40

4 августа московское «Торпедо» встретится со СКА из Хабаровска в очередном раунде российского Кубка. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Торпедо». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.08. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20 и на победу гостей за 3.50.

Форма команд

«Торпедо» идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять баллов. В последних матчах «Торпедо» выглядит очень даже неплохо, команда в отличной форме и имеет все шансы на проход дальше в Кубке.

СКА находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — восемь баллов. В последних матчах СКА чувствует себя неплохо, команда часто набирает очки. В товарищеских поединках клуб из Хабаровска также проявил себя очень хорошо, этот клуб забивает не так уж и много, но с защитой у команды все в порядке.

Информация для ставок

СКА не проигрывает шесть игр кряду

«Торпедо» не проигрывает пять игр кряду

СКА пропустил три мяча в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.88.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Томи» в матче Кубка России с «Велесом».