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«Торпедо» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России. (12.11.2022)

вчера, 12:04
Зенит (Санкт-Петербург)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.17. Победа «Торпедо» оценивается по 17, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle16.177.381.17

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.18. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.68. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3

Форма команд

«Торпедо» остается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ и уже сильно отстает от остальной группы. Команда набрала только шесть очков, а отставание от ближайшего соперника измеряется все в те же шесть баллов. В предстоящем матче с «Зенитом» вряд ли стоит ожидать «подвигов» от хозяев. Два последние поединка «Торпедо» проиграл «Крыльям Советов» (0:2) и «Спартаку» (0:1).

«Зенит» проиграл своей первых матч в РПЛ только в прошлом туре, однако это не должно сказаться на коллективе, ведь отрыв от соперников по-прежнему остается солидным и составляет шесть очков. В предстоящей игре с последней командой турнирной таблицы от чемпиона России ждут уверенной победы, которая позволит подойти к матчам кубка России в хорошем расположении духа. В последнем туре «Зенит» уступил на своем поле «Ахмату» (1:2), а ранее переиграл «Краснодар» (1:0).

Информация для ставок

  • «Торпедо» не забивает в РПЛ уже пять матчей подряд
  • «Зенит» выиграл только шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Торпедо» проиграл четыре из пяти последних встреч «Зениту»

Прогноз

Когда встречаются первая команда РПЛ с последней, вопрос о победителе практически не стоит. Предлагаем сделать выбор в пользу уверенного успеха «Зенита» с форой (-2) по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.50 2.08 1.75
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:45
Торпедо не повезло....Зенит будет злым
Гость
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