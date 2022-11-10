«Торпедо» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России. (12.11.2022)

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вчера, 12:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.17. Победа «Торпедо» оценивается по 17, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.18. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.68. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3

Форма команд

«Торпедо» остается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ и уже сильно отстает от остальной группы. Команда набрала только шесть очков, а отставание от ближайшего соперника измеряется все в те же шесть баллов. В предстоящем матче с «Зенитом» вряд ли стоит ожидать «подвигов» от хозяев. Два последние поединка «Торпедо» проиграл «Крыльям Советов» (0:2) и «Спартаку» (0:1).

«Зенит» проиграл своей первых матч в РПЛ только в прошлом туре, однако это не должно сказаться на коллективе, ведь отрыв от соперников по-прежнему остается солидным и составляет шесть очков. В предстоящей игре с последней командой турнирной таблицы от чемпиона России ждут уверенной победы, которая позволит подойти к матчам кубка России в хорошем расположении духа. В последнем туре «Зенит» уступил на своем поле «Ахмату» (1:2), а ранее переиграл «Краснодар» (1:0).

Информация для ставок

«Торпедо» не забивает в РПЛ уже пять матчей подряд

уже пять матчей подряд «Зенит» выиграл только шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

«Торпедо» проиграл четыре из пяти последних встреч «Зениту»

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