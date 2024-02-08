«Тоттенхэм» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (10.02.2024)

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вчера, 13:03

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.8. Ничейный результат котируется по 4.3, а победа «Брайтона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.6. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3 по 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 1.42.

Форма команд

«Тоттенхэм» в некоторых последних поединках терял очки, где мог этого не делать, что произвело к потерям очков. «Шпоры» занимают пятое место с 44 баллами в активе и отстают от «Астон Виллы» на два пункта. Команда играет на своем поле и надеется успешно сыграть с «Брайтоном» не оставив ему шансов на набранные баллы. Два последних поединка «Тоттенхэма» завершились ничьей с «Эвертоном» (2:2) и сложной домашней победой над «Брентфордом».

«Брайтон» удивляет результатами, то разгромно проигрывая, то одерживая крупные победы. Такие выступления привели к текущему восьмому место клуба и 35 очкам в активе. Отставание от «Тоттенхэма» составляет девять пунктов, а чтобы претендовать на зону еврокубков, гостям нужно выигрывать ближайшие поединки. В прошлом туре «Брайтон» уверенно разобрался с «Кристал Пэлас» (4:1), а ранее крупно уступил «Лутон Таун» (0:4).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Брайтон» проиграл три из десяти последних матчей на выезде

«Тоттенхэм» выиграл у «Брайтона» три из пяти последних поединков

Прогноз

В этом поединке предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. Предполагаем, что матч будет результативным, но удачливее окажется «Тоттенхэм».