«Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (26.02.2023)

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сегодня, 20:20

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.5. В то время на победу гостей коэффициент составляет 2.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.25.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 2.02. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Тоттенхэм» набрал девять очков в пяти последних турах АПЛ и смог войти в первую четверку турнирной таблицы. «Шпоры» занимают четвертое место с 42 очками и отстают от ближайшего соперника на целых семь пунктов, поэтому более резонно будет задуматься сначала о сохранении своей позиции. В прошлой игре чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл на своем стадионе «Вест Хэм» (2:0), а в Лиге Чемпионов проиграл «Милану» (0:1).

«Челси» продолжает находится в глубоком кризисе, но руководство доверяет тренерскому штабу, несмотря на претензии болельщиков. Перед стартом очередного тура «аристократы» занимают только 10 место с 31 баллом и на четыре очка отстают от ближайшего преследователя. В прошлом туре «Челси» неожиданно проиграл «Саутгемптону» (0:1), а в Лиге Чемпионов на выезде уступил «Боруссии» Д (0:1).

Информация для ставок

«Челси» выиграл только одну игру из десяти последних во всех турнирах

«Тоттенхэм» не играл вничью на протяжении 11 последних поединков

«Челси» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Тоттенхэмом»

Четыре из шести матчей между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды не показывают хороших результатов на длинной дистанции, однако у подопечных Антонио Конте все-таки дела идут куда лучше, чем у «Челси». Предлагаем сделать ставку в этой встрече на победу хозяев по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.