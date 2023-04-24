«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (27.04.2023)

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сегодня, 16:32

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед» является минимальным фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.4. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 2.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.65.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.65. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Тоттенхэм» двумя поражениями в последних играх АПЛ от «Нюкасл Юнайтед» (1:6) и «Борнмута» (2:3) создал себе огромные проблемы в турнирной таблице и теперь может лишиться Лиги чемпионов в следующем сезоне. Команда занимает пятое место с 53 пунктами и на шесть очков отстает от ближайшего соперника, но имеет на две сыгранные игры больше, что осложняет ситуацию. В личной встрече с «красными дьяволами» лондонский клуб устроит только победа.

«Манчестер Юнайтед» покинул Лигу Европы, что расстроило болельщиков, однако от клуба ждут финиши в первой четверке АПЛ . Сейчас подопечные Эрика тен Хага идут на четвертой позиции с 59 баллами, но в случае победы может сместить «Ньюкасл» с третьей позиции. В прошлой игре «Манчестер Юнайтед» лишь в серии пенальти обыграл «Брайтон» в рамках полуфинала кубка ФА , а ранее крупно уступил «Севилье» в Лиге Европы (0:3).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Манчестер Юнайтед» на выезде завершились исходом «обе забьют – нет»

«Тоттенхэм» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» одержал победы в последних четырех играх со «шпорами»

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой в результативный футбол и вряд ли в этот раз концепция изменится. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.