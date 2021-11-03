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«Тоттенхэм» — «Витесс». Прогноз на матч Лиги конференций (04.11.2021)

03 ноября 2021, 17:15

Четвертый тур Лиги конференций порадует нас интересным сражением в Лондоне, где «Тоттенхэм» примет гостей из Нидерландов. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Лига конференций 2021/2022
Тоттенхэм
Витесс
3 : 2
завершен
04 ноября 2021, 23:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.246.1711.66
Фонбет 1.20 6.20 16.00
Мелбет 1.21 6.78 17.00
1XBET 1.20 6.45 12.50
BetBoom 1.21 6.84 13.39

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм» в этом матче играет на своем поле и является абсолютным фаворитом встречи. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.9 на победу хозяев с форой (-1.5), остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 5.2, а взять неожиданную победу гостей можно по коэффициенту 9.

Форма команд

«Тоттенхэм» попрощался со своим главным тренером из-за неудовлетворительных результатов. Первая встреча команд завершилась победой «Витесса» (1:0).

«Витесс» после трех туров занимает второе место в группе и имеет неплохие шансы на выход в плей-офф. Команда после победы над англичанами провела два поединка в родном чемпионате и сначала неожиданно дома проиграла «Гоу Эхед Иглс» (1:2), а затем на выезде переиграла «Херенвен» (2:1).

Информация для ставок

• «Тоттенхэм» трижды проиграл в последних четырех поединках
• «Витесс» выиграл в четырех последних матчах из пяти
• Четыре крайних игры с участием «Тоттенхэма» закончились результатом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Тоттенхэм» после поражения в первой игре выйдет с мыслью о реванше и возьмет игру под свой контроль. Рекомендуем сделать ставку «обе забьют» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.62 1.80 2.04
Мелбет 2.72 1.48
1XBET 2.58 1.53
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Все комментарии
Gahi
Gahi
03 ноября в 17:50
С новым тренером команда Тоттенхэм одержит победу в этом матче.
shlomo
shlomo
03 ноября в 17:20
Шпоры должны выигрывать этот матч
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