Бельгия – Египет. Прогноз на товарищеский матч (18.11.2022)

Ставки букмекеров
Победа Бельгии в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.43, что делает хозяев очевидным фаворитом. Поставить на ничью можно по котировке 5.10, а победа Египта играется по цене 8.10.
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сегодня, 18:00
Аналитики также считают, что Бельгия и Египет сыграют в результативном формате. Пари на ТБ(2,5) гола принимаются по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.07.
Форма команд
Сборная Бельгии готовится к чемпионату мира, на который команда отобралась без проблем. В ходе квалификации команда одержала шесть побед в восьми турах, и дважды сыграла вничью, заняв первое место группы.
Последний матч бельгийцы провели 25 сентября. В заключительном туре групповой стадии Лиги Наций УЕФА команда уступила Нидерландам (0:1), финишировав на втором месте квартета.
Египет не выступит на ЧМ-2022. В финальной стадии отбора «фараоны» встречались с Сенегалом, уступив сопернику по сумме двух встреч (1:0 и 0:2). Отметим, что последний матч сборная Египта провела в конце сентября, когда в товарищеской встрече была разгромлена Либерия (3:0).
Информация для ставок
- Бельгия победила Египет в последней очной встрече (3:0)
- Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 2 из 3 очных матчей
- Бельгия побеждала в 7 из последних 10 домашних матчей
Прогноз
Мы считаем, что Бельгия и Египет продемонстрируют результативный футбол. Предлагаем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.72 в БК Лига Ставок.