Бельгия – Египет. Прогноз на товарищеский матч (18.11.2022)

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сегодня, 10:51

Ставки букмекеров

Победа Бельгии в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.43, что делает хозяев очевидным фаворитом. Поставить на ничью можно по котировке 5.10, а победа Египта играется по цене 8.10.

Аналитики также считают, что Бельгия и Египет сыграют в результативном формате. Пари на ТБ (2,5) гола принимаются по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.07.

Форма команд

Сборная Бельгии готовится к чемпионату мира, на который команда отобралась без проблем. В ходе квалификации команда одержала шесть побед в восьми турах, и дважды сыграла вничью, заняв первое место группы.

Последний матч бельгийцы провели 25 сентября. В заключительном туре групповой стадии Лиги Наций УЕФА команда уступила Нидерландам (0:1), финишировав на втором месте квартета.

Египет не выступит на ЧМ -2022. В финальной стадии отбора «фараоны» встречались с Сенегалом, уступив сопернику по сумме двух встреч (1:0 и 0:2). Отметим, что последний матч сборная Египта провела в конце сентября, когда в товарищеской встрече была разгромлена Либерия (3:0).

Информация для ставок

Бельгия победила Египет в последней очной встрече (3:0)

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 2 из 3 очных матчей

(2,5) гола в 2 из 3 очных матчей Бельгия побеждала в 7 из последних 10 домашних матчей

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