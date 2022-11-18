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Бельгия – Египет. Прогноз на товарищеский матч (18.11.2022)

сегодня, 10:51
Сборная Бельгии

Ставки букмекеров

Победа Бельгии в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.43, что делает хозяев очевидным фаворитом. Поставить на ничью можно по котировке 5.10, а победа Египта играется по цене 8.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.434.648.10
Лига Ставок 6.60 4.50 1.48
Мелбет 1.31 5.30 9.40
1XBET 1.48 4.88 7.40

Аналитики также считают, что Бельгия и Египет сыграют в результативном формате. Пари на ТБ(2,5) гола принимаются по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.07.

Форма команд

Сборная Бельгии готовится к чемпионату мира, на который команда отобралась без проблем. В ходе квалификации команда одержала шесть побед в восьми турах, и дважды сыграла вничью, заняв первое место группы.

Последний матч бельгийцы провели 25 сентября. В заключительном туре групповой стадии Лиги Наций УЕФА команда уступила Нидерландам (0:1), финишировав на втором месте квартета.

Египет не выступит на ЧМ-2022. В финальной стадии отбора «фараоны» встречались с Сенегалом, уступив сопернику по сумме двух встреч (1:0 и 0:2). Отметим, что последний матч сборная Египта провела в конце сентября, когда в товарищеской встрече была разгромлена Либерия (3:0).

Информация для ставок

  • Бельгия победила Египет в последней очной встрече (3:0)
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 2 из 3 очных матчей
  • Бельгия побеждала в 7 из последних 10 домашних матчей

Прогноз

Мы считаем, что Бельгия и Египет продемонстрируют результативный футбол. Предлагаем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.72 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.82 1.61 2.40
Лига Ставок 2.10 1.72 1.65 2.20
Мелбет 2.16 1.74
1XBET 2.21 1.78
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