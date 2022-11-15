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Мексика – Швеция. Прогноз на товарищеский матч (16.11.2022)

вчера, 10:40
Сборная Мексики

Ставки букмекеров

Мексика считается умеренным фаворитом этого поединка. Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 2.19. За ничью выставлена цена 3.32, а победа Швеции идет по котировке 3.86.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.143.223.75
Лига Ставок 2.25 3.20 3.40
Мелбет 2.19 3.32 3.86
1XBET 2.19 3.30 3.88

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок убеждены, что мексиканцы и шведы установят лимит на голы. Вариант ставки ТМ(2,5) играется по котировке 1.60, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

Мексика проводит подготовку к чемпионату мира. Команда успешно прошла квалификацию, заняв второе место в отборочном цикле с такими результатами: восемь побед, четыре ничьи и два поражения с разницей забитых и пропущенных голов 17:8.

Последний матч мексиканские футболисты провели 9 ноября. В контрольном поединке сборной удалось разгромить Ирак (4:0).

Швеция пробилась в плей-офф квалификации ЧМ-2022. Но в финальном матче отборочной сетки команда проиграла Польше (0:2), лишившись возможности отправиться в Катар. Также шведские футболисты неудачно выступили в Лиге Наций УЕФА. Заняв последнее место квартета, команда вылетела в третий по значимости дивизион турнира.

Информация для ставок

  • Швеция выиграла в 3 из 4 матчей против Мексики
  • Мексика не побеждала в 3 из последних 5 матчей
  • Швеция не пропускала голы в 4 поединках против Мексики

Прогноз

Мы считаем, что сборная Мексики может поберечь силы накануне стартовых матчей ЧМ-2022. Предлагаем поставить на нулевую фору Швеции по коэффициенту 2.20 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.75 1.61 2.35
Лига Ставок 2.13 1.70 1.61 2.27
Мелбет 1.67 2.40
1XBET 1.66 2.43
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:26
Обе команды забьют !
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