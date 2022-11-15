Мексика – Швеция. Прогноз на товарищеский матч (16.11.2022)

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вчера, 10:40

Ставки букмекеров

Мексика считается умеренным фаворитом этого поединка. Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 2.19. За ничью выставлена цена 3.32, а победа Швеции идет по котировке 3.86.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок убеждены, что мексиканцы и шведы установят лимит на голы. Вариант ставки ТМ(2,5) играется по котировке 1.60, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

Мексика проводит подготовку к чемпионату мира. Команда успешно прошла квалификацию, заняв второе место в отборочном цикле с такими результатами: восемь побед, четыре ничьи и два поражения с разницей забитых и пропущенных голов 17:8.

Последний матч мексиканские футболисты провели 9 ноября. В контрольном поединке сборной удалось разгромить Ирак (4:0).

Швеция пробилась в плей-офф квалификации ЧМ -2022. Но в финальном матче отборочной сетки команда проиграла Польше (0:2), лишившись возможности отправиться в Катар. Также шведские футболисты неудачно выступили в Лиге Наций УЕФА . Заняв последнее место квартета, команда вылетела в третий по значимости дивизион турнира.

Информация для ставок

Швеция выиграла в 3 из 4 матчей против Мексики

Мексика не побеждала в 3 из последних 5 матчей

Швеция не пропускала голы в 4 поединках против Мексики

Прогноз