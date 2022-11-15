Мексика – Швеция. Прогноз на товарищеский матч (16.11.2022)

Ставки букмекеров
Мексика считается умеренным фаворитом этого поединка. Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 2.19. За ничью выставлена цена 3.32, а победа Швеции идет по котировке 3.86.
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сегодня, 22:30
Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок убеждены, что мексиканцы и шведы установят лимит на голы. Вариант ставки ТМ(2,5) играется по котировке 1.60, ТБ(2,5) – 2.30.
Форма команд
Мексика проводит подготовку к чемпионату мира. Команда успешно прошла квалификацию, заняв второе место в отборочном цикле с такими результатами: восемь побед, четыре ничьи и два поражения с разницей забитых и пропущенных голов 17:8.
Последний матч мексиканские футболисты провели 9 ноября. В контрольном поединке сборной удалось разгромить Ирак (4:0).
Швеция пробилась в плей-офф квалификации ЧМ-2022. Но в финальном матче отборочной сетки команда проиграла Польше (0:2), лишившись возможности отправиться в Катар. Также шведские футболисты неудачно выступили в Лиге Наций УЕФА. Заняв последнее место квартета, команда вылетела в третий по значимости дивизион турнира.
Информация для ставок
- Швеция выиграла в 3 из 4 матчей против Мексики
- Мексика не побеждала в 3 из последних 5 матчей
- Швеция не пропускала голы в 4 поединках против Мексики
Прогноз
Мы считаем, что сборная Мексики может поберечь силы накануне стартовых матчей ЧМ-2022. Предлагаем поставить на нулевую фору Швеции по коэффициенту 2.20 в букмекерской конторе Лига Ставок.