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Мексика – Уругвай. Прогноз на Международный товарищеский матч (03.06.2022)

вчера, 17:52
Мексика - Уругвай

Ставки букмекеров

Мексика с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимают с коэффициентом 2.60, ничейный исход предлагается по 3.20, а победа Уругвая по 2.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.583.182.84
Мелбет 2.55 3.24 2.80
1XBET 2.55 3.24 2.80

Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.76, а ТБ (2.5) по 2.20.

Форма команд

Мексика в 2021 и 2022 календарных годах провела 32 матча. В 18 поединках соперники были обыграны, в восьми расписана «мировая», а в шести допущено поражение. В последних пяти играх добыто три победы и две ничьи. В крайнем противостоянии верх взят над Нигерией (2:1).

Уругвай в 2021 и 2022 календарных годах сыграл 19 игр. Восемь матчей завершились с победным счетом, в четырех победителя не выявили, а в семи команда уступила. В последних пяти поединках четыре матча выиграно, а один проигран. Крайнее противостояние с Чили порадовало уругвайских болельщиков (2:0).

Информация для ставок

  • Мексика выиграла в девяти из 15 последних товарищеских матчах
  • В 11 из 15 последних матчах Уругвая не было голов или забила только одна команда
  • Уругвай выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание актуальную статистику, историю очных противостояний и статус матча, предлагаем заиграть ставку на то, что Уругвай не проиграет с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.68 1.65 2.23
Мелбет 1.68 2.28
1XBET 1.68 2.28
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:40
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5 и команда Уругвая не проиграет. Удачи
Гость
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