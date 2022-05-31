Мексика – Уругвай. Прогноз на Международный товарищеский матч (03.06.2022)

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вчера, 17:52

Ставки букмекеров

Мексика с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимают с коэффициентом 2.60, ничейный исход предлагается по 3.20, а победа Уругвая по 2.80 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.76, а ТБ (2.5) по 2.20.

Форма команд

Мексика в 2021 и 2022 календарных годах провела 32 матча. В 18 поединках соперники были обыграны, в восьми расписана «мировая», а в шести допущено поражение. В последних пяти играх добыто три победы и две ничьи. В крайнем противостоянии верх взят над Нигерией (2:1).

Уругвай в 2021 и 2022 календарных годах сыграл 19 игр. Восемь матчей завершились с победным счетом, в четырех победителя не выявили, а в семи команда уступила. В последних пяти поединках четыре матча выиграно, а один проигран. Крайнее противостояние с Чили порадовало уругвайских болельщиков (2:0).

Информация для ставок

Мексика выиграла в девяти из 15 последних товарищеских матчах

В 11 из 15 последних матчах Уругвая не было голов или забила только одна команда

Уругвай выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание актуальную статистику, историю очных противостояний и статус матча, предлагаем заиграть ставку на то, что Уругвай не проиграет с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.