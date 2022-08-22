«Трабзонспор» — «Копенгаген». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (24.08.2022)

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сегодня, 12:28

Ставки букмекеров

Букмекеры главными фаворитами определенно считают «Фенербахче». Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок по 2.05. В случае победы «Копенгаген», зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.85 за тотал больше 2.5 мячей, а тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Трабзонспор» проиграл первый выездной поединок, однако разница между командами всего в один мяч и на своем поле турецкий коллектив будет иметь хорошую возможность отыграться. Для каждого из клубов возможность играть в группе Лиги Чемпионов будет большим успехом, поэтому матч будет очень напряженным. В прошлой игре «Трабзонспор» крупно проиграл «Антальяспор» (2:5), а в первом матче Лиги Чемпионов уступил «Копенгагену» (1:2).

Датский клуб провел хороший первый матч с «Трабзонспором», однако смог победить с разницей только в один мяч. Теперь футболистам придется отстаивать свой результат при бешенной поддержке турецких трибун. В чемпионате «Копенгаген» крупно обыграл «Лонгбю» (3:0), а ранее обыграл «Трабзонспор» в Лиге Чемпионов (2:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Копенгагена» завершились исходом «обе забьют»

«Трабзонспор» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Турецкий клуб уступил только один матч из десяти на своем стадионе

Прогноз

Команды снова будут биться за выход в Лигу Чемпионов и существует большая вероятность, что они обменяются голами. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.