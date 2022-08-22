«Трабзонспор» — «Копенгаген». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (24.08.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры главными фаворитами определенно считают «Фенербахче». Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок по 2.05. В случае победы «Копенгаген», зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.85 за тотал больше 2.5 мячей, а тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Трабзонспор» проиграл первый выездной поединок, однако разница между командами всего в один мяч и на своем поле турецкий коллектив будет иметь хорошую возможность отыграться. Для каждого из клубов возможность играть в группе Лиги Чемпионов будет большим успехом, поэтому матч будет очень напряженным. В прошлой игре «Трабзонспор» крупно проиграл «Антальяспор» (2:5), а в первом матче Лиги Чемпионов уступил «Копенгагену» (1:2).
Датский клуб провел хороший первый матч с «Трабзонспором», однако смог победить с разницей только в один мяч. Теперь футболистам придется отстаивать свой результат при бешенной поддержке турецких трибун. В чемпионате «Копенгаген» крупно обыграл «Лонгбю» (3:0), а ранее обыграл «Трабзонспор» в Лиге Чемпионов (2:1).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Копенгагена» завершились исходом «обе забьют»
- «Трабзонспор» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- Турецкий клуб уступил только один матч из десяти на своем стадионе
Прогноз
Команды снова будут биться за выход в Лигу Чемпионов и существует большая вероятность, что они обменяются голами. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.