«Тулуза» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (03.12.2023)

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сегодня, 13:24

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам в этой встрече. На победу «Тулузы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.95. Ничейный результат котируется по 3.5, а победа «Тулузы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.15.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Тулуза» больше сосредоточилась на выступлениях в Лиге Европы и немного сдала в результатах в чемпионате Франции. В активе клуба лишь 12 баллов и текущее 15 место. В предстоящей встрече с прямым конкурентом за выживание хозяева будут иметь хорошую возможность поправить свое турнирное положение. Два последних матча «Тулузы» завершились ничьей с «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:0) в Лиге Европы и поражением от «Ниццы» (0:1) в Лиге 1.

«Лорьян» также не радует болельщиков хорошей игрой и результатами и клуб даже опустился в зону вылета. На данный момент коллектив набрал 11 баллов и занимает 16 место, уступая нынешнему сопернику всего один пункт. В случае поражения гости заметно ухудшат свои позиции и не смогут быстро покинуть дно турнирной таблицы. В прошлом туре «Лорьян» уступил на своем поле «Мецу» (2:3), а ранее проиграл на выезде «Клермону» (0:1).

Информация для ставок

«Лорьян» проиграл на выезде четыре из пяти последних матчей

«Тулуза» выиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что этот поединок не станет исключением. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.