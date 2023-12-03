«Тулуза» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (03.12.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам в этой встрече. На победу «Тулузы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.95. Ничейный результат котируется по 3.5, а победа «Тулузы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.15.
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сегодня, 17:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.
Форма команд
«Тулуза» больше сосредоточилась на выступлениях в Лиге Европы и немного сдала в результатах в чемпионате Франции. В активе клуба лишь 12 баллов и текущее 15 место. В предстоящей встрече с прямым конкурентом за выживание хозяева будут иметь хорошую возможность поправить свое турнирное положение. Два последних матча «Тулузы» завершились ничьей с «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:0) в Лиге Европы и поражением от «Ниццы» (0:1) в Лиге 1.
«Лорьян» также не радует болельщиков хорошей игрой и результатами и клуб даже опустился в зону вылета. На данный момент коллектив набрал 11 баллов и занимает 16 место, уступая нынешнему сопернику всего один пункт. В случае поражения гости заметно ухудшат свои позиции и не смогут быстро покинуть дно турнирной таблицы. В прошлом туре «Лорьян» уступил на своем поле «Мецу» (2:3), а ранее проиграл на выезде «Клермону» (0:1).
Информация для ставок
- «Лорьян» проиграл на выезде четыре из пяти последних матчей
- «Тулуза» выиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что этот поединок не станет исключением. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.