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«Алтинорду» — «Болуспор». Прогноз на матч Первой лиги Турции (24.12.2021)

23 декабря 2021, 22:29

Девятнадцатый тур Первой лиги Турции в самом разгаре и очередным поединком, который будет достоин вашего внимания, является встреча «Алтинорду» и «Болуспора». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Турция. Первая лига 2021/2022
Алтинорду
Болуспор
2 : 1
завершен
24 декабря 2021, 16:30
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.483.352.18
BetBoom 2.90 3.60 2.20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворита в этом матче нет. «Алтинорду» играет на дома, а загрузить на его победу можно по коэффициенту 3.2. Победа «Болуспора» оценивается по коэффициенту 2.22, а в случае захода ничейного результата порадует коэффициент 3.38.

Букмекеры дают разные коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 2, а поставить на низовой тотал (ТМ 2.5) предлагают по коэффициенту 1.75. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.

Форма команд

«Алтинорду» занимает 16-ю позицию в турнирной таблице после 17-го тура и находится в зоне вылета, но команда сумела добыть шесть очков в последних поединках благодаря красивым победам над «Баликесирспором» (4:3) и «Кождаэлиспором» (3:2).

«Болуспор» минувшие два тура провел не так успешно, как соперник, и смог завоевать всего один балл. Сначала команда побывала в гостях у «Самсунспора» и расписала ничью (1:1), а затем на своем поле в присутствии родных болельщиков уступила «Анкарагюджю» со счетом 0:2.

Информация для ставок

  • «Алтинорду» трижды выиграл и трижды проиграл в шести последних матчах
  • Безвыигрышная серия «Болуспора» составляет три игры
  • Два минувших очных поединка «Болуспор» проиграл с одинаковым счетом (1:2)
  • Четыре из пяти последних встреч с участием «Алтинорду» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Вполне вероятно, что в этом матче не будет явного преимущества одной из команд. Сложно сказать, кто в итоге окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.38 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.49 1.85 1.99 1.47 2.73
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Gahi
Gahi
23 декабря 2021 в 23:52
Победа команды "Алтинорду" в этом матче. Удачи
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