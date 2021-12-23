«Алтинорду» — «Болуспор». Прогноз на матч Первой лиги Турции (24.12.2021)

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23 декабря 2021, 22:29

Девятнадцатый тур Первой лиги Турции в самом разгаре и очередным поединком, который будет достоин вашего внимания, является встреча «Алтинорду» и «Болуспора». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворита в этом матче нет. «Алтинорду» играет на дома, а загрузить на его победу можно по коэффициенту 3.2. Победа «Болуспора» оценивается по коэффициенту 2.22, а в случае захода ничейного результата порадует коэффициент 3.38.

Букмекеры дают разные коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 2, а поставить на низовой тотал (ТМ 2.5) предлагают по коэффициенту 1.75. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.

Форма команд

«Алтинорду» занимает 16-ю позицию в турнирной таблице после 17-го тура и находится в зоне вылета, но команда сумела добыть шесть очков в последних поединках благодаря красивым победам над «Баликесирспором» (4:3) и «Кождаэлиспором» (3:2).

«Болуспор» минувшие два тура провел не так успешно, как соперник, и смог завоевать всего один балл. Сначала команда побывала в гостях у «Самсунспора» и расписала ничью (1:1), а затем на своем поле в присутствии родных болельщиков уступила «Анкарагюджю» со счетом 0:2.

Информация для ставок

«Алтинорду» трижды выиграл и трижды проиграл в шести последних матчах

Безвыигрышная серия «Болуспора» составляет три игры

Два минувших очных поединка «Болуспор» проиграл с одинаковым счетом (1:2)

Четыре из пяти последних встреч с участием «Алтинорду» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Вполне вероятно, что в этом матче не будет явного преимущества одной из команд. Сложно сказать, кто в итоге окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.38 в букмекерской конторе Фонбет.