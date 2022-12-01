«Бандырмаспор» — «Алтинорду». Прогноз на матч Первой лиги Турции (03.12.2022)

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вчера, 14:55

Ставки букмекеров

По линии БК Лига Ставок видно, что букмекеры с фаворитом встречи определились без проблем, ведь победа «Бандырмаспора» оценивается коэффициентом 1.6. Поставить на успех «Алтинорду» можно по коэффициенту 4.55, а ничейный результат порадует игроков выигрышем по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 за 1.77. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно за 2.05. Существует очень большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Бандырмаспор» в минувшем туре побывал в гостях у «Ерзурумспора» и сумел набрать три очка благодаря победе (2:1). Чуть ранее коллектив сразился с «Сакарьяспором» и в голевой перестрелке уступил со счетом (2:4). В турнирной таблице команда занимает девятое место и продолжается преследовать лидеров, отставая лишь на четыре очка.

«Алтинорду» не побеждал с середины октября и встречи с «Аданаспором» и «Манисой» завершились поражениями (1:3) и (1:2) соответственно. Неудачи сильно отражаются на турнирном положении команды, она после 14 туров занимает 16 место в зоне вылета с 12 очками в активе.

Информация для ставок

«Бандырмаспор» дважды выиграл и дважды проиграл в последних четырех матчах

Проигрышная серия «Атинорду» насчитывает шесть поединков (с учетом дополнительного времени)

В восьми минувших очных встречах было забито минимум два гола

Шесть из семи последних игр «Бандырмаспора» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В данном поединке мы, скорее всего, увидим тотальное преимущество хозяев поля и их итоговых успех. Предлагаем поставить на победу «Бандырмаспора»» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.