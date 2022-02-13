«Адана Демирспор» – «Бешикташ». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (14.02.2022)

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вчера, 19:32

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2.4 на победу «Адана Демирспора». В случае победы «Бешикташа» залетит коэффициент 2.9. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.92. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Адана Демирспор» несколько дней назад провел матч кубка Турции, где на выезде сражался с «Аланьяспором». Победить и пройти дальше не удалось, на табло было зафиксировано поражение в серии пенальти. В чемпионате клуб в последних двух турах оказался сильнее «Ризеспора» (3:1) и «Фатих Карагюмрюка» (5:0) и эти победы помогли закрепиться на третьем месте после 24 туров.

«Бешикташ» также принял участие в 1/8 финала кубка Турции и не без труда пробился в следующую стадию благодаря победе в серии пенальти над «Гезтепе». В чемпионате дела обстоят не лучшим образом, в минувших двух играх были оформлены ничьи (0:0) и (1:1) с «Антальяспором» и «Йени Малатияспором».

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия «Адана Демирспора» насчитывает девять поединков (семь победи две ничьих)

У «Бешикташа» пять ничьих в последних семи матчах (без учета дополнительного времени)

Все четыре минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»

Пять последних игр с участием «Бешикташа» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет интересный и насыщенный на события поединок двух сильных коллективов. Верим в обоюдные опасные атаки и предлагаем ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Фонбет.