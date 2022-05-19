«Антальяспор» — «Галатасарай». Прогноз на матч Суперлиги Турции (20.05.2022)

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19 мая 2022, 23:15

Ставки букмекеров

«Антальяспор» с минимальной разницей, идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.37, ничейный результат в игре котируется по 3.65, а победа «Галатасарая» по 2.80 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают результативного исхода противостояния. Ставка ТБ 2.5 продается по цене 1.60, а ТМ (2.5) по 2.33.

Форма команд

«Антальяспор» к 38 туру располагается на седьмой позиции в таблице, имея в активе 58 очков. В нынешней кампании клуб 16 раз обыгрывал соперников, в 10 встречах расписал «мировую», а в 11 случаях уступил. В последних пяти турах добыто три победы и два матча сыграно вничью. В крайнем поединке верх взят над «Касымпаша» (2:4).

«Галатасарай» на финише чемпионата занимает 11 строчку, набрав 51 очко. По ходу турнира клуб по 14 матчей выиграл и проиграл, а девять закончил с равным счетом. В прошедших пяти турах в трех играх добыта победа, а по одной сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии обыгран был «Адана Демирспор» (3:2).

Информация для ставок

«Антальяспор» выиграл в 10 из 15 последних матчей

«Галатасарай» в 13 из 15 последних матчей забил менее 2.5 голов

«Галатасарай» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, турнирное положение и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Галатасарай» не проиграет с коэффициентом 1.59 в БК Фонбет.