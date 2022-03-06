Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболТурция. Супер-Лига 2021/2022

«Бешикташ» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (07.03.2022)

вчера, 20:01
Бешикташ - Истанбул Башакшехир

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначного фаворита в данном противостоянии нет. Поставить на победу гостей можно в БК Фонбет по коэффициенту 3.67. Поверить в «Бешикташ» предлагают по интересному коэффициенту 2.07, а ничья в этой игре стоит 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.143.453.70
Фонбет 2.10 3.35 3.65
Мелбет 2.11 3.46 3.76
1XBET 2.11 3.46 3.76
BetBoom 2.09 3.41 3.60

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.88. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Бешикташ» постепенно приближается к зоне еврокубков и после 27 игр занимает шестое место в таблице. Поражение в последнем туре от Кайсериспора» (1:2) не ухудшило положение «орлов», их отставание от нынешнего соперника, который находится на третьем месте, составляет всего три балла.

«Истанбул Башакшехир» также проиграл в последнем туре со счетом (1:2). На пути у команды оказался неуступчивый «Фатих Карагюмрюк». Чуть ранее команда обыграла «Коньяспор» и «Ризеспор» (2:1) и (2:0) и продолжила усердную борьбу за медали чемпионата.

Информация для ставок

  • «Бешикташ» завершил вничью четыре из семи последних поединков
  • У «Истанбула Башакшехира» пять побед в последних шести встречах
  • Четыре из пяти минувших очных встречи закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»
  • Семь из девяти последних игр с участием «Бешикташа» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Интересное противостояние ждет нас в этот вечер. Конечно, ни одна из команд не намерена уступать в дерби, а значит очередная голевая перестрелка обеспечена. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.48 1.91 1.98 1.51 2.68
Фонбет 1.82 1.98
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 1.91 1.99
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:21
В этом матче обе команды забьют. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 20:46
Игра на три результата
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 