«Бешикташ» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (07.03.2022)

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вчера, 20:01

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначного фаворита в данном противостоянии нет. Поставить на победу гостей можно в БК Фонбет по коэффициенту 3.67. Поверить в «Бешикташ» предлагают по интересному коэффициенту 2.07, а ничья в этой игре стоит 3.45.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.88. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Бешикташ» постепенно приближается к зоне еврокубков и после 27 игр занимает шестое место в таблице. Поражение в последнем туре от Кайсериспора» (1:2) не ухудшило положение «орлов», их отставание от нынешнего соперника, который находится на третьем месте, составляет всего три балла.

«Истанбул Башакшехир» также проиграл в последнем туре со счетом (1:2). На пути у команды оказался неуступчивый «Фатих Карагюмрюк». Чуть ранее команда обыграла «Коньяспор» и «Ризеспор» (2:1) и (2:0) и продолжила усердную борьбу за медали чемпионата.

Информация для ставок

«Бешикташ» завершил вничью четыре из семи последних поединков

У «Истанбула Башакшехира» пять побед в последних шести встречах

Четыре из пяти минувших очных встречи закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» Семь из девяти последних игр с участием «Бешикташа» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Интересное противостояние ждет нас в этот вечер. Конечно, ни одна из команд не намерена уступать в дерби, а значит очередная голевая перестрелка обеспечена. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.