«Карагюмрюк» — «Гиресунспор». Прогноз на матч Суперлиги Турции (23.04.2022)

1650569848

вчера, 22:37

Ставки букмекеров

«Карагюмрюк» в предстоящем матче идет фаворитом. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 2.33, ничья в игре предлагается за 3.40, а победа «Гиресунспора» за 3.05 в БК Фонбет.

Эксперты полагают, что в матче забьют обе команды. Такая ставка идет по коэффициенту 1.76, а противоположный исход продается по 1.99.

Форма команд

«Карагюмрюк» после 33 туров занимает 10 строчку в таблице с набранными 47 очками. В нынешнем чемпионате клуб добился 13 побед, восьми ничьих и 12 раз проиграл. В последних двух турах команда дважды праздновала выигрыш, дважды уступила и крайний матч против «Трабзонспора» закончила с равным счетом (1:1).

«Гиресунспор» по состоянию на сегодня располагается на 16 месте, прямо над зоной вылета. По ходу сезона клуб 11 раз обыгрывал соперников, в семи матчах уходил с поля при равном счете и 15 раз уступил. Прошедшие пять туров запомнились двумя победами и ничьими, а также одним поражением. В крайнем туре команда расписала «мировую» с «Бешикташем» (0:0).

Информация для ставок

12 из 15 последних матчей «Карагюмрюка» завершились с менее 3.5 голами

В 11 из 15 последних матчах «Карагюмрюка» не было голов или забила только одна команда

«Гиресунспор» пропустил первым в девяти из 15 последних матчах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, их форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Карагюмрюка» с коэффициентом 1.68 в БК Фонбет