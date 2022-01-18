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«Фенербахче» — «Алтай». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (19.01.2022)

18 января 2022, 11:38

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам этой встречи. На победу «Фенербахче» с форой (-1) линия БК Фонбет предлагает загрузить по коэффициенту 1.6. Неожиданная победа «Алтая» порадует коэффициентом 7.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.

Ставки на футбольные матчи

Тотал больше 2.5 мячей предлагают по коэффициенту 1.58. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.35. Ставка на «обе забьют» зайдет по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Фенербахче» в минувших двух турах болельщиков не радовал. Сначала команда дома проиграла «Адана Демирспору» (1:2), а затем на выезде расписала ничью с «Антальяспором» (1:1). Шестое место по итогу 21 тура и 33 очка в активе вполне дают надежду команде на продолжение борьбы за еврокубковые места.

«Алтай» занимает 18 место в таблице и борется за выживание. Коллектив имеет неприятную проигрышную серию, которая тянется с декабря прошлого года. Команда в последних турах проиграла «Кайсериспору» (0:1) и «Аланьяспору» (0:2), а также покинула розыгрыш кубка Турции, проиграв «Бешикташу» (0:1).

Информация для ставок

«Фенербахче» в последних восьми поединках одержал лишь одну победу в основное время

«Алтай» проиграл семь игр кряду

Две минувшие очные встречи завершились победой «Фенербахче»

Безголевая серия «Алтай» составляет четыре матча

Прогноз

Игра будет проходить с тотальным преимуществом домашней команды. «Фенербахче» наверняка будет выглядеть предпочтительнее и без проблем оформит долгожданные три очка. Верим в успех хозяев и предлагаем сделать ставку на победу «Фенербахче» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
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18 января в 18:59
Футбольный клуб «Фенербахче» выиграет матч.
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bebhfak7cfpg
18 января в 13:59
Футбольный клуб «Фенербахче» одержит победу.
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