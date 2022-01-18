«Фенербахче» — «Алтай». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (19.01.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам этой встречи. На победу «Фенербахче» с форой (-1) линия БК Фонбет предлагает загрузить по коэффициенту 1.6. Неожиданная победа «Алтая» порадует коэффициентом 7.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.
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2 : 1
завершен
вчера, 20:00
Тотал больше 2.5 мячей предлагают по коэффициенту 1.58. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.35. Ставка на «обе забьют» зайдет по коэффициенту 1.92.
Форма команд
«Фенербахче» в минувших двух турах болельщиков не радовал. Сначала команда дома проиграла «Адана Демирспору» (1:2), а затем на выезде расписала ничью с «Антальяспором» (1:1). Шестое место по итогу 21 тура и 33 очка в активе вполне дают надежду команде на продолжение борьбы за еврокубковые места.
«Алтай» занимает 18 место в таблице и борется за выживание. Коллектив имеет неприятную проигрышную серию, которая тянется с декабря прошлого года. Команда в последних турах проиграла «Кайсериспору» (0:1) и «Аланьяспору» (0:2), а также покинула розыгрыш кубка Турции, проиграв «Бешикташу» (0:1).
Информация для ставок
«Фенербахче» в последних восьми поединках одержал лишь одну победу в основное время
«Алтай» проиграл семь игр кряду
Две минувшие очные встречи завершились победой «Фенербахче»
Безголевая серия «Алтай» составляет четыре матча
Прогноз
Игра будет проходить с тотальным преимуществом домашней команды. «Фенербахче» наверняка будет выглядеть предпочтительнее и без проблем оформит долгожданные три очка. Верим в успех хозяев и предлагаем сделать ставку на победу «Фенербахче» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.