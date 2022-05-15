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«Галатасарай» — «Адана Демирспор». Прогноз на матч Суперлиги Турции (16.05.2022)

вчера, 22:52
Галатасарай - Адана Демирспор

Ставки букмекеров

«Галатасарай» идет фаворитом предстоящего матча. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 1.94, ничья в игре предлагается за 3.80, а победа «Адана Демирспор» за 3.65 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.983.813.82
Фонбет 2.05 3.65 3.50
Мелбет 2.08 3.90 3.28
1XBET 1.94 4.00 3.62
BetBoom 2.07 3.69 3.40

Аналитики ожидают от противостояния результативного исхода. Ставка ТБ (2.5) продается по цене 1.60, а ТМ (2.5) за 2.33.

Форма команд

«Галатасарай» к 37 туру подходит на 13 строчке таблицы, имея в активе 48 очков. В нынешнем розыгрыше клуб праздновал 13 побед, довольствовался девятью ничьими и терпел 14 поражений. В последних пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а в крайнем расписана «мировая» с «Башакшехиром» (0:0).

«Адана Демирспор» по состоянию на сегодня располагается на девятом месте чемпионата, набрав 58 очков. По ходу турнира команда 14 раз обыгрывала соперников, 10 раз играла вничью и в 12 встречах уступила. Предшествующие пять туров закончились одним триумфом и четырьмя неудачами. В крайней встрече победа отдана «Аланьяспору» (1:2).

Информация для ставок

  • Девять из 15 последних матчей «Адана Демирспора» завершились с менее 3.5 голами
  • «Галатасарай» в 13 из 15 последних матчей забил менее 2.5 голов
  • «Галатасарай» выиграл две из трех очных встреч

Прогноз

Учитывая турнирный статус команд, текущую форму, историю очных встреч и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.68 1.81 2.07
Фонбет 2.30 1.60
Мелбет 2.42 1.62
1XBET 2.46 1.60
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:54
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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