«Газиантеп» — «Йени Малатияспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (18.01.2022)

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вчера, 15:46

Ставки букмекеров

Букмекеры отдали отдать абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Газиантепа» линия БК Фонбет предлагает загрузить по коэффициенту 1.73. Победа «Йени Малатияспора»» порадует игроков выигрышем по коэффициенту 4.6. На ничью можно поставить по коэффициенту 3.88.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять также за 2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Газиантеп» в прошлом туре сыграл против действующего чемпиона страны и минимально уступил в выездном поединке со счетом (0:1). Ранее команда также принимала на своем поле «Фатих Карагюмрюк» и, забив три гола победила (3:1). Коллектив после 21 матча имеет в копилке 31 балл и расположился на девятом месте в таблице.

«Йени Малатияспор» продолжает проигрывать. Клуб проигрывает матч за матчем и по-прежнему остается на последнем месте в таблице. В минувших двух турах футболисты пытались навязать борьбу «Трабзонспору» и «Гезтепе», но дважды минимально проиграли (0:1) и (1:2) соответственно.

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия «Газиантепа» составляет 12 поединков (девять побед и три ничьих)

«Йени Малатияспор» проиграл четыре матча подряд

Минувшая очная встреча завершилась победой «Газиантепа» (1:0)

«Йени Малатияспор» пропускает минимум два гола в четырех из пяти последних играх

Прогноз

Хозяева не намерены терять очки с откровенным аутсайдером нынешнего чемпионата еще и в присутствии родных болельщиков. Сделать ставку на победу «Газиантепа» рекомендуем в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.73.