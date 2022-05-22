«Башакшахир» — «Трабзонспор». Прогноз на матч Суперлиги Турции (22.05.2022)

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22 мая 2022, 00:42

Ставки букмекеров

«Башакшахир» идет фаворитом в предстоящем матче. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 1.73, ничья в поединке продается за 3.80, а победа «Трабзонспора» за 4.70 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.81, а ТМ (2.5) по 2.00.

Форма команд

«Башакшехир» к 38 туру подходит на четвертой строчке, с набранными 62 очками. В нынешнем розыгрыше команда 18 раз обыгрывала соперников, в восьми встречах расписала «мировую», а в 11 случаях уступила. В последних пяти турах команда два матча выиграла и три сыграла вничью, в том числе крайний с «Гиресунспор» (1-1).

«Трабзонспор» уже несколько туров назад стал досрочным чемпионом турнира, набрав 81 очко. Всего же, в этом сезоне клуб праздновал 23 победы, 12 раз довольствовался ничьими и всего дважды уступил. В последних пяти турах, дважды добыт максимальный результат, а три встречи закончились с равным счетом. В крайнем противостоянии верх взят над «Алтаем» (2:1).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Башакшехира» завершились с более 1.5 голами

В 11 из 15 последних матчах «Трабзонспора» забили обе команды

«Трабзонспор» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирный статус команд, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Трабзонспор» забьет гол с коэффициентом 1.50 в БК Фонбет.