«Коньяспор» — «Гиресунспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (04.02.2022)

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02 февраля 2022, 14:38

Ставки букмекеров

Ни одна из команд не имеет тотального преимущества в линии букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.05. На успех «Гиресунспора» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Фонбет по 3.77, в то время как ничья стоит 3.42.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно выбрать по коэффициенту 2.2. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.65. На обмен голами можно загрузить по коэффициенту 2.

Форма команд

«Коньяспор» не демонстрируя суператакующего и голевого футбола, в последних матчах сумел набрать шесть очков благодаря двум минимальным победам с одинаковым счетом (1:0) над «Адана Демирсопром» и «Алтаем». После 22 игр команда продолжает удерживать второе место в турнирной таблице с отставанием от «Трабзонспора» в девять баллов.

«Гиресунспор» такими успехами порадовать своих болельщиков не сумел, команда не выигрывает уже практически месяц и за этот период дважды проиграла «Касымпаше» (0:2) и «Аланьяспору» (1:3), а также расписала выездную ничью с лидером чемпионатом «Трабзонспором» (1:1).

Информация для ставок

«Коньяспор» выиграл семь из восьми последних поединков

У «Гиресунспора» пять поражений в последних семи играх

Минувшая очная встреча завершилась нулевой ничьей

Пять последних матчей с участием «Коньяспора» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Коньяспор» выглядит предпочтительнее, чем гости. Коллектив постарается с первых минут перехватить инициативу и довести дело до успешного завершения. Сделать ставку на победу «Коньяспора» можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Фонбет.