ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболТурция. Супер-Лига 2021/2022

«Коньяспор» — «Гиресунспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (04.02.2022)

02 февраля 2022, 14:38

Ставки букмекеров

Ни одна из команд не имеет тотального преимущества в линии букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.05. На успех «Гиресунспора» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Фонбет по 3.77, в то время как ничья стоит 3.42.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.013.484.08
Фонбет 1.45 3.90 7.40
Мелбет 1.97 3.52 4.24
1XBET 1.97 3.52 4.24
BetBoom 1.92 3.44 4.23

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно выбрать по коэффициенту 2.2. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.65. На обмен голами можно загрузить по коэффициенту 2.

Форма команд

«Коньяспор» не демонстрируя суператакующего и голевого футбола, в последних матчах сумел набрать шесть очков благодаря двум минимальным победам с одинаковым счетом (1:0) над «Адана Демирсопром» и «Алтаем». После 22 игр команда продолжает удерживать второе место в турнирной таблице с отставанием от «Трабзонспора» в девять баллов.

«Гиресунспор» такими успехами порадовать своих болельщиков не сумел, команда не выигрывает уже практически месяц и за этот период дважды проиграла «Касымпаше» (0:2) и «Аланьяспору» (1:3), а также расписала выездную ничью с лидером чемпионатом «Трабзонспором» (1:1).

Информация для ставок

  • «Коньяспор» выиграл семь из восьми последних поединков
  • У «Гиресунспора» пять поражений в последних семи играх
  • Минувшая очная встреча завершилась нулевой ничьей
  • Пять последних матчей с участием «Коньяспора» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Коньяспор» выглядит предпочтительнее, чем гости. Коллектив постарается с первых минут перехватить инициативу и довести дело до успешного завершения. Сделать ставку на победу «Коньяспора» можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.66 1.71 2.23
Мелбет 1.70 2.28
1XBET 1.70 2.28
Все комментарии
Gahi
Gahi
02 февраля в 20:50
Победа команды хозяев в этом матче. Удачи
rzv5w8rdqhu9
rzv5w8rdqhu9
02 февраля в 14:43
Футбольный клуб «Коньяспор» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100