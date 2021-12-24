«Менемен Беледийеспор» — «Бурсаспор». Прогноз на матч турецкой Первой лиги (25.12.2021)

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24 декабря 2021, 11:09

В рамках 19-го тура второго по силе чемпионата Турции встретятся «Менемен Беледийеспор» и «Бурсаспор». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этом матче неоспоримый фаворит встречи так и не был определен. В букмекерской конторе Фонбет можно поставить на победу «Бурсаспора» по коэффициенту 2.2, победу «Менемен Беледийеспор» можно взять по коэффициенту 3. Ничью можно выбрать за 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.66, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Менемен Беледийеспор» уступил в последнем туре чемпионата «Генчлербирлиги» (0:5) и теперь после 18 туров занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда лишь на один балл опережает конкурентов в борьбе за выживание и сосредоточена на достижение результата в будущих играх.

«Бурсаспор» как раз и является конкурентом нынешнего соперника и также борется за выживание. Коллектив не может похвастаться стабильными результатами, в последних турах были зафиксированы поражения от «Умраниеспора» (1:4) и «Бандырмаспора» (0:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Менемен Беледийеспор» составляет четыре поединка (три ничьих и одно поражение)

У «Бурсаспора» шесть поражений в последних девяти играх

Две минувшие очные встречи завершились минимальными победами «Менемен Беледийеспор»

Четыре из пяти последних матчей с участием «Бурсаспора» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз