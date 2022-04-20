«Ризеспор» — «Фенербахче». Прогноз на матч Суперлиги Турции (22.04.2022)

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вчера, 21:53

Ставки букмекеров

«Фенербахче» в грядущей встрече идет явным фаворитом. Ставки на победу гостей принимают с коэффициентом 1.69, ничейный исход в матче предлагается за 4.00, а победа «Ризеспора» за 4.70. в БК Фонбет.

Аналитики, опираясь на статистику полагают, что в матче забьют обе команды. Такую ставку можно купить по цене 1.64, а противоположный исход котируется по 2.17.

Форма команд

«Ризеспор» по состоянию на сегодня располагается на 18 месте, в зоне вылета. Клуб в нынешнем розыгрыше добился восьми побед, в шести матчах сыграл вничью и в 19 случаях уступил. Последние пять туров закончились двумя победными результатами, огорчили двумя поражениями, а крайний матч с «Кайсериспор» завершился с ничейным счетом (1:1).

«Фенербахче» идет в лидерах чемпионата, занимая второе место и имея в активе 62 очка. Команда в текущем сезоне 18 матчей выиграла, в восьми расписала «мировую» и в семи случаях проиграла. Последние пять туров выдались отличными, добыто максимальное количество очков. Крайний матч против «Гёзтепе» закончился со счетом 2:0.

Информация для ставок

«Фенербахче» выиграл в девяти из 15 последних матчей

12 из 15 последних матчей «Фенербахче» завершились с более 1.5 голами

«Фенербахче» выиграл в шести последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, их форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Фенербахче» больше 1.5 с коэффициентом 1.64 в БК Фонбет.