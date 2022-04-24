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«Сивасспор» — «Аланьяспор». Прогноз на матч Суперлиги Турции (25.04.2022)

вчера, 18:16
Сивасспор - Аланьяспор

Ставки букмекеров

«Сивасспор» идет фаворитом в предстоящем матче. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.30, ничейный исход продается по 3.50, а победа «Аланьяспор» по 3.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.313.603.16
Фонбет 2.25 3.45 3.10
Мелбет 2.36 3.52 3.15
BetBoom 2.27 3.46 3.12

Эксперты не ожидают от матча большого количества голов. Ставку ТМ (2.5) предлагают по цене 1.82, а ТБ (2.5) по 1.99 в БК Фонбет.

Форма команд

«Сивасспор» на сегодня занимает 13 строчку в таблице с набранными 42 очками. В нынешней кампании клуб праздновал 10 побед, 12 игр закончил с равным счетом и 11 раз уступил. В последних пяти турах два матча выиграно, два сыграно вничью и один проигран. Крайняя игра с «Хатайспором» закончилась со счетом 1:1.

«Аланьяспор» после 33 сыгранных туров расположилась на шестом месте, имея в активе 62 очка. В текущем розыгрыше команда смогла 15 раз обыграть соперников, семь матчей завершила вничью и ещё 11 проиграла. Предшествующие пять туров запомнились двумя победными результатами и тремя поражениями. Крайний тур против «Антальяспор» оказался неудачным (1:3).

Информация для ставок

  • Девять из 15 последних матчей «Сивасспора» закончились с более 2.5 голами
  • В 12 из 15 последних матчей «Аланьяспора» забили обе команды
  • Команды не сыграли вничью в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая нынешнюю форму команд, историю очных противостояний и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на то, что «Аланьяспор» не проиграет с коэффициентом 1.63 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.48 1.88 2.00 1.48 2.69
Фонбет 1.85 1.95
Мелбет 1.89 2.00
Все комментарии
dbv6hypy2x6z
dbv6hypy2x6z
вчера в 22:18
Тотал меньше 2.5 сыграет.
fnum638y2jfs
fnum638y2jfs
вчера в 21:11
Футбольный клуб «Сивасспор» выиграет матч.
9h5zysgvuq5u
9h5zysgvuq5u
вчера в 18:19
Футбольный клуб «Сивасспор» одержит победу.
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