«Сивасспор» — «Аланьяспор». Прогноз на матч Суперлиги Турции (25.04.2022)

1650813417

вчера, 18:16

Ставки букмекеров

«Сивасспор» идет фаворитом в предстоящем матче. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.30, ничейный исход продается по 3.50, а победа «Аланьяспор» по 3.00.

Эксперты не ожидают от матча большого количества голов. Ставку ТМ (2.5) предлагают по цене 1.82, а ТБ (2.5) по 1.99 в БК Фонбет.

Форма команд

«Сивасспор» на сегодня занимает 13 строчку в таблице с набранными 42 очками. В нынешней кампании клуб праздновал 10 побед, 12 игр закончил с равным счетом и 11 раз уступил. В последних пяти турах два матча выиграно, два сыграно вничью и один проигран. Крайняя игра с «Хатайспором» закончилась со счетом 1:1.

«Аланьяспор» после 33 сыгранных туров расположилась на шестом месте, имея в активе 62 очка. В текущем розыгрыше команда смогла 15 раз обыграть соперников, семь матчей завершила вничью и ещё 11 проиграла. Предшествующие пять туров запомнились двумя победными результатами и тремя поражениями. Крайний тур против «Антальяспор» оказался неудачным (1:3).

Информация для ставок

Девять из 15 последних матчей «Сивасспора» закончились с более 2.5 голами

В 12 из 15 последних матчей «Аланьяспора» забили обе команды

Команды не сыграли вничью в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая нынешнюю форму команд, историю очных противостояний и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на то, что «Аланьяспор» не проиграет с коэффициентом 1.63 в БК Фонбет.