«Сивасспор» – «Фенербахче». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (22.01.2022)

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вчера, 14:38

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2.75 на победу «Сивасспора». В случае победы «Фенербахче» залетит коэффициент 2.68. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.16.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.76. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Сивасспор» в последних двух турах сумел добавить в копилку лишь один балл. Коллектив противостоял дома лидеру «Трабзонспору» и расписал ничью (1:1), а чуть позже проиграл на выезде «Гезтепе» с минимальным счетом (1:2).

«Фенербахче» после 22 туров разместился на третьем месте в таблице и отстает от места в Лиге чемпионов на шесть пунктов. Команда в последнем туре переиграла на своем поле «Алтай» с минимальным счетом (2:1), а чуть ранее побывала в Анталье, где не смогла одолеть «Антальяспор», ничья (1:1).

Информация для ставок

«Сивасспор» не проигрывает дома 11 матчей подряд (семь ничьих и четыре победы)

«Фенербахче» не может выиграть на выезде пять игр кряду

Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Четыре из шести последних поединков с участием «Фенербахче» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Несмотря на то, что коллективы находятся в разных частях таблицы, нельзя с уверенностью сказать, что «Фенербахче» будет владеть преимуществом и победит без проблем. Верим в обоюдные опасные атака и предлагаем ставку «обе забьют» поставить на которую можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.