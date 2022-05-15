«Трабзонспор» — «Алтай». Прогноз на матч Суперлиги Турции (15.05.2022)

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сегодня, 00:32

Ставки букмекеров

«Тразонспор» идет явным фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.38, ничья в поединке котируется по 5.20, а победа «Алтая» по 7.40 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают много забитых мячей в поединке. Ставку ТБ (2.5) продают по цене 1.57, а ТМ (2.5) по 2.41

Форм команд

«Трабзонспор» уже несколько туров назад стал досрочным чемпионом турнира, набрав 78 очков. Всего же, в этом сезоне клуб праздновал 22 победы, 12 раз расписал «мировую» с соперниками и всего дважды уступил. В последних пяти турах, лишь однажды добыт максимальный результат, а четыре встречи закончились вничью, в том числе и крайняя с «Хатайспором» (1:1).

«Алтай» к 37 туру находится в зоне вылета, без шансов выбраться оттуда. В нынешней кампании команда добилась девяти триумфов, семь игр завершила с равным счетом, а в 20 случаях потерпела неудачу. В прошедших пяти турах по две встречи закончились поражениями и ничьими, а в одной добыта победа. В крайнем противостоянии с «Гиресунспором» по итогу на табло были одинаковые цифры (1:1).

Информация для ставок

13 из 15 последних матчей «Алтая» завершились с менее 3.5 голами

«Трабзонспор» в 11 из 15 последних матчах забил менее 1.5 голов

«Трабзонспор» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая факт, что команды уже определили свою дальнейшую судьбу, их текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Трабзонспора» больше (1.5) с коэффициентом 1.41 в БК Фонбет.