«Удинезе» — «Асколи Пиккио». Прогноз на матч Кубка Италии (13.08.2021)

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вчера, 22:59

Кубок Италии берет свой старт, за право сыграть в 1/16 финала сразятся «Удинезе» и «Асколи Пиккио». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру предоставлены с явным перевесом в сторону хозяев. Взять победу «Удинезе» можно по коэффициенту 1.4, в случае победы гостей зайдет коэффициент 8.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.44.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.98. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Удинезе» удалось провести ряд контрольных встреч, в которых команда демонстрировала разный уровень футбола и подготовки. На результат отражалась и ротация, тренер имел возможность использовать большую группу игроков, среди которых и новички команды. В последних двух поединках «Удинезе» разгромно проиграл «Лансу» (1:4), а также смог обыграть «Эмполи» со счетом 1:0.

«Асколи» также готовился к сезону через товарищеские встречи, где сначала удалось обыграть «Витебезе» (2:0), а после команда отправилась на игру с «Наполи» (1:2).

Информация для ставок

• «Удинезе» выиграл и проиграл по два матча в летнее межсезонье

• В семи последних встречах с участием «Асколи» было забито минимум два гола

• Три последних очных встречи завершились вничью

Прогноз

Сделать ставку на ИТБ 1.5 «Удинезе» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в матче Сегунды.