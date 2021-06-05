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Уэльс — Албания. Прогноз на товарищеский матч (05.06.2021)

сегодня, 00:58

Уэльс сыграет против Албании в рамках международного товарищеского матча. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.65 3.70 5.80
Фонбет 1.67 3.70 5.50
Мелбет 1.68 3.62 5.45
1XBET 1.68 3.62 5.45
BetBoom 1.63 3.55 5.90

Ставки букмекеров

Фаворит матча — сборная Уэльса. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.72. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.60 и на победу Албании за 5.10.

Форма команд

Сборная Уэльса — это симпатичная команда, на игру которой временами приятно смотреть. К сожалению, лучшую игру команда показывает не каждый матч. В составе Уэльса всегда можно найти топ-игрока, эта команда действительно может показать себя с приятной стороны, что можно заметить в последних поединках. Сборная неплохо выступает в последних матчах, но мало забивает. Не стоит ожидать обилия забитых мячей от сборной и в этот раз, так как, скорее всего, в составе выйдут совсем молодые футболисты.

Албания в последних матчах играет неплохо, но это возможно благодаря матчам с более слабыми соперниками. В последнее время сборная играла против Казахстана, Беларуси, Косово, Андорры и Сан-Марино, сборными, которые находятся на последних местах в рейтинге ФИФА. Тем не менее албанская команда выигрывала и стабильно забивала. Предугадать поведение сборной в матче против Уэльса нельзя, так как Албания способна удивлять своего оппонента.

Информация для ставок

  • Албания выиграла четыре матча из последних пяти
  • Уэльс забил шесть голов в пяти последних матчах
  • Албания забила девять голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на исход с учетом форы Албании (+1) по коэффициенту 1.62.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Россия — Болгария.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.04 1.75 1.58 2.34
Мелбет 1.64 2.36
1XBET 1.64 2.36
BetBoom 2.02 1.72 1.56 2.30 1.27 3.50
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