Уэльс — Албания. Прогноз на товарищеский матч (05.06.2021)

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сегодня, 00:58

Уэльс сыграет против Албании в рамках международного товарищеского матча. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — сборная Уэльса. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.72. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.60 и на победу Албании за 5.10.

Форма команд

Сборная Уэльса — это симпатичная команда, на игру которой временами приятно смотреть. К сожалению, лучшую игру команда показывает не каждый матч. В составе Уэльса всегда можно найти топ-игрока, эта команда действительно может показать себя с приятной стороны, что можно заметить в последних поединках. Сборная неплохо выступает в последних матчах, но мало забивает. Не стоит ожидать обилия забитых мячей от сборной и в этот раз, так как, скорее всего, в составе выйдут совсем молодые футболисты.

Албания в последних матчах играет неплохо, но это возможно благодаря матчам с более слабыми соперниками. В последнее время сборная играла против Казахстана, Беларуси, Косово, Андорры и Сан-Марино, сборными, которые находятся на последних местах в рейтинге ФИФА . Тем не менее албанская команда выигрывала и стабильно забивала. Предугадать поведение сборной в матче против Уэльса нельзя, так как Албания способна удивлять своего оппонента.

Информация для ставок

Албания выиграла четыре матча из последних пяти

Уэльс забил шесть голов в пяти последних матчах

Албания забила девять голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на исход с учетом форы Албании (+1) по коэффициенту 1.62.

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