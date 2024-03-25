Уэльс – Польша. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (26.03.2024)

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сегодня, 11:12

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Уэльса линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по 3.15, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.5. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.55. Ставка на «обе забьют» составляет 2.1.

Форма команд

Сборная Уэльса заняла третье место в своей группе и попала в плей-офф, где в первом матче не оставила шансов не самой слабой команде Финляндии (4:1). Финальный матч за право попасть на Евро 2024 коллектив на своем поле сыграет с Польшей и даже считается фаворитом поединка. Тем не менее, Польша является очень опасным соперником, который может наказать за все ошибки, если подойдет к встрече в полной готовности. Еще в одном недавнем поединке сборная Уэльса сыграла вничью с Турцией (1:1).

Сборная Польши также финишировала в группе лишь на третьем месте, что для многих стало неожиданностью. Тем не менее, команда уже прошла в полуфинале Эстонию (5:1) и готова побороться за место на ЧЕ 2024, который совсем скоро пройдет в Германии. Коллектив имеет несколько очень опытных игроков, которые могут сыграть ключевую роль в противостоянии. Два последних матча квалификации Польша сыграла вничью с Чехией и Молдовой с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

Уэльс не проигрывает уже семь поединков подряд во всех турнирах

Сборная Польши проиграла четыре из пяти последних матчей на выезде

Уэльс уступил в пяти последних поединках с Польшей

Три из четырех последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным, а в основное время команды не выявят победителя и придется прибегнуть к дополнительному времени. Предлагаем сделать ставку на ничью в основное время по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.