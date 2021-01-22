«Уэска» — «Вильярреал». Прогноз на матч Ла Лиги (23.01.2021)

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22 января 2021, 12:21

23 января один из аутсайдеров испанской Ла Лиги «Уэска» встретится с очень хорошим и крепким «Вильярреалом». Это будет неплохой матч, особенно если учитывать тот факт, что в случае победы гости могут обойти в таблице саму «Барселону». Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Этот матч может пройти полностью под контролем «Вильярреала». У гостей хорошие шансы на победу, букмекеры БК Мелбет считают, что «Вильярреал» может победить в этом матче за коэффициент 1,83. В победу хозяев поля верят с коэффициентом 4,5. Ничейный исход оценили в 3,70.

Форма команд

«Уэска» под руководством Пачеты занимает последнее место в испанской Ла Лиге. У команды всего 12 набранных баллов за 19 матчей. Даже в случае сенсационной победы над гостями, они не смогут подняться выше в таблице. Свой последний поединок «Уэска» проиграла со счетом 1:0. Лучшим бомбардиром клуба является Рафа Мир, у испанца всего три забитых мяча.

«Вильярреал» расцвел под руководством Унаи Эмери. Испанец вернул «подлодку» на четвертую строчку в таблице. Его команда имеет в активе 33 балла. В случае победы, команда Унаи Эмери обойдет «Барселону», которая находится на третьем месте. Однако у «каталонцев» на один матч меньше. Свой последний матч «Вильярреал» сыграл вничью со счетом 2:2.

Информация для ставок

«Вильярреал» не проигрывает пять матчей кряду

«Уэска» проиграла пять своих последних матчей

«Уэска» один из худших клубов Ла Лиги по забитым мячам — 14 голов

Прогноз

Учитывая статистику этих команд, букмекеры БК Мелбет считают, что самым лучшим вариантом будет поставить на победу «Вильярреала» с преимуществом в 2-3 гола за коэффициент 3.64. «Вильярреал» хорошо играет в атаке и мало пропускает, а у «Уэски» ситуация с нападением такая же печальная, как и с положением в турнирной таблице.