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«Уэска» — «Вильярреал». Прогноз на матч Ла Лиги (23.01.2021)

22 января 2021, 12:21

23 января один из аутсайдеров испанской Ла Лиги «Уэска» встретится с очень хорошим и крепким «Вильярреалом». Это будет неплохой матч, особенно если учитывать тот факт, что в случае победы гости могут обойти в таблице саму «Барселону». Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.623.671.87
Fonbet Live! 13.00 1.25 5.50
Мелбет 4.74 3.46 1.88
Лига ставок 4.40 3.40 1.99

Ставки букмекеров

Этот матч может пройти полностью под контролем «Вильярреала». У гостей хорошие шансы на победу, букмекеры БК Мелбет считают, что «Вильярреал» может победить в этом матче за коэффициент 1,83. В победу хозяев поля верят с коэффициентом 4,5. Ничейный исход оценили в 3,70.

Форма команд

«Уэска» под руководством Пачеты занимает последнее место в испанской Ла Лиге. У команды всего 12 набранных баллов за 19 матчей. Даже в случае сенсационной победы над гостями, они не смогут подняться выше в таблице. Свой последний поединок «Уэска» проиграла со счетом 1:0. Лучшим бомбардиром клуба является Рафа Мир, у испанца всего три забитых мяча.

«Вильярреал» расцвел под руководством Унаи Эмери. Испанец вернул «подлодку» на четвертую строчку в таблице. Его команда имеет в активе 33 балла. В случае победы, команда Унаи Эмери обойдет «Барселону», которая находится на третьем месте. Однако у «каталонцев» на один матч меньше. Свой последний матч «Вильярреал» сыграл вничью со счетом 2:2.

Информация для ставок

  • «Вильярреал» не проигрывает пять матчей кряду
  • «Уэска» проиграла пять своих последних матчей
  • «Уэска» один из худших клубов Ла Лиги по забитым мячам — 14 голов

Прогноз

Учитывая статистику этих команд, букмекеры БК Мелбет считают, что самым лучшим вариантом будет поставить на победу «Вильярреала» с преимуществом в 2-3 гола за коэффициент 3.64. «Вильярреал» хорошо играет в атаке и мало пропускает, а у «Уэски» ситуация с нападением такая же печальная, как и с положением в турнирной таблице.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.623.671.87
Fonbet Live! 13.00 1.25 5.50
Мелбет 4.74 3.46 1.88
Лига ставок 4.40 3.40 1.99
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shlomo
shlomo
22 января в 12:31
Вильярреал должен брать минимум одно очко в гостях
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