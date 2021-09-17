«Уфа» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (18.09.2021)

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вчера, 14:15

Интересную встречу двух команд из нижней части турнирной таблицы подарит нам восьмой тур чемпионата России. «Уфа» ждет в гости «Химки». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Уфа». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Химок» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.79. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 2.1. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.02.

Форма команд

«Химки» не смогли хорошо начать сезон по ряду проблем, главной среди которых является нехватка квалифицированных футболистов на определенных позициях. Коллектив идет на 13 месте, имея в активе шесть очков, и чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо внести изменения в тренировочный процесс и поработать с настроем на игру футболистов. В прошлом туре чемпионата «Химки» проиграли на выезде «Спартаку» (1:3), а ранее команда сыграла вничью с «Нижним Новгородом»

«Уфа» также не может порадовать своих поклонников стабильной игрой и отстает от нынешнего соперника на одно очко, находясь на строчку ниже. Команде не хватает креатива в полузащите, за счет которого коллектив смог бы создавать больше голевых моментов, чем сейчас. На своем поле в матче с «Химками» у клуба есть хороший шанс побороться за три очка. Последние два матча «Уфа» проиграла «Сочи» (1:3) и уступила «Крыльям Советов» (1:2).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Уфы» закончились исходом «обе забьют»

«Химки» проиграли шесть из восьми последних матчей на выезде во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Химки» выиграли два последних поединка у «Уфы» в прошлом сезоне РПЛ

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках уже на старте чемпионата, ведь пребывают в зоне вылета. В таких матчах никто не хочет рисковать и оголять тылы. Предполагаем, что много мячей болельщики в этом поединке не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1.