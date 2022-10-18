«Динамо» — «Металлист». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (20.10.2022)

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вчера, 13:14

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Лига Ставок видно, что букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Динамо» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.65. Поверить в неожиданный успех «Металлиста» предлагают по коэффициенту 7.6. В случае ничейного результата залетит коэффициенту 4.8.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.75. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.1. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Динамо» два дня назад сразилось в дерби с донецким «Шахтером» и без шансов уступило со счетом (1:3). Команде срочно нужно улучшать крайне затруднительное положение и стараться вырваться из серии поражений, которая преследует команду в этом сезоне. После шести туров она занимает лишь девятое место, имея в активе девять очков.

«Металлист» в свою очередь сумел достойно принять поражение от «Шахтера» (1:6) и после него собраться и выиграть два следующих сражения у «Вереса» (2:1) и «Ворсклы» (3:2). Стабильные результаты позволяют команде занимать третье место и продолжать бороться за путевку в еврокубки.

Информация для ставок

«Динамо» проиграло девять из двенадцати последних матчей

У «Металлиста» четыре победы в последних семи поединках

Три из четырех минувших встречи «Динамо» завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Семь из восьми последних игр «Металлиста» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этой игре хозяева будут стараться взять мяч под свой контроль и доминировать на протяжении всех 90 минут. При этом харьковчане также приложат максимум усилий для завоевания очков. Вполне возможно, что мы увидим обоюдные опасные атаки и обмен голами, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.