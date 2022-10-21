«Динамо» — «Ворскла». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (23.10.2022)

Ставки букмекеров
Однозначного фаворита в данной встрече букмекеры выделили без проблем. Поставить на победу «Динамо» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае сенсационной победы «Ворсклы» залетит коэффициент 7.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.65.
|
- : -
завтра, 17:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 по коэффициенту 2.11. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.
Форма команд
«Динамо» среди недели в матче чемпионата участие не принимало и целенаправленно готовилось к битве с полтавским клубом. Положение у киевлян крайне затруднительное, после шести сыгранных матчей они располагаются на восьмом месте и имеют в активе лишь девять баллов. В последнем поединке киевляне проиграли в дерби «Шахтеру» (1:3).
«Ворскла» несмотря на высокие ожидания перед сезоном, демонстрирует совсем не тот футбол и результаты, которые ожидали болельщики. Полтавчане лишь на два очка опережают зону вылета, а в минувших двух турах проиграли дома «Руху» (0:1) и в гостях «Металлисту» (2:3).
Информация для ставок
- «Динамо» потерпело девять поражений в последних 12 матчах
- У «Ворсклы» лишь две победы в последних девяти поединках
- Четыре из пяти минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»
- Три из четырех последних игр «Динамо» закончились пробитием ТБ 2.5
Прогноз
Нас ожидает боевой поединок двух крепких, но в тоже время находящихся не в лучшей игровой форме коллективов. Верим, что они продемонстрируют содержательный футбол и распечатают ворота друг друга. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.