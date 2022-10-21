«Динамо» — «Ворскла». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (23.10.2022)

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вчера, 11:55

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита в данной встрече букмекеры выделили без проблем. Поставить на победу «Динамо» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае сенсационной победы «Ворсклы» залетит коэффициент 7.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 по коэффициенту 2.11. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Динамо» среди недели в матче чемпионата участие не принимало и целенаправленно готовилось к битве с полтавским клубом. Положение у киевлян крайне затруднительное, после шести сыгранных матчей они располагаются на восьмом месте и имеют в активе лишь девять баллов. В последнем поединке киевляне проиграли в дерби «Шахтеру» (1:3).

«Ворскла» несмотря на высокие ожидания перед сезоном, демонстрирует совсем не тот футбол и результаты, которые ожидали болельщики. Полтавчане лишь на два очка опережают зону вылета, а в минувших двух турах проиграли дома «Руху» (0:1) и в гостях «Металлисту» (2:3).

Информация для ставок

«Динамо» потерпело девять поражений в последних 12 матчах

У «Ворсклы» лишь две победы в последних девяти поединках

Четыре из пяти минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних игр «Динамо» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Нас ожидает боевой поединок двух крепких, но в тоже время находящихся не в лучшей игровой форме коллективов. Верим, что они продемонстрируют содержательный футбол и распечатают ворота друг друга. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.