«Днепр-1» — «Заря». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (09.10.2022)

Ставки букмекеров
Явного фаворита букмекеры в этой игре выделить не смогли. Поставить на победу «Днепра-1» можно по коэффициенту 2.45 в БК Лига Ставок. Взять победу «Зари» предлагают по коэффициенту 2.65, в случае ничьи зайдет коэффициенту 3.65.
|
- : -
сегодня, 13:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.32. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.5.
Форма команд
«Днепр-1» в четверг сразился с «Вадуцом» в рамках очередного тура Лиги конференций и на удивление для многих не сумел справиться со скромным коллективом из Лихтенштейна, голевая ничья (2:2). В УПЛ у днепрян все под контролем, стопроцентные показатели после четырех сыгранных матчей позволяют занимать второе место в общем зачете.
«Заря» в свою очередь располагается на четвертом месте и имеет 10 очков в копилке. Луганский коллектив в последних турах был не столь продуктивен, завоевав лишь одно очко в битвах с «Кривбассом» (2:2) и «Рухом» (1:3).
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия «Днепра-1» насчитывает четыре поединка (три победы и ничья)
- У «Зари» три победы в последних шести матчах
- Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют – нет»
- Три из четырех последних игр с участием и «Днепра-1» и «Зари» закончились результатом ТБ 2.5
Прогноз
В этой игре мы не увидим абсолютное доминирование одной из команд. Поединок будет проходить в открытом ключе и порадует зрителей большим количеством голов. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.6.