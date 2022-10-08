«Днепр-1» — «Заря». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (09.10.2022)

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вчера, 13:58

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры в этой игре выделить не смогли. Поставить на победу «Днепра-1» можно по коэффициенту 2.45 в БК Лига Ставок. Взять победу «Зари» предлагают по коэффициенту 2.65, в случае ничьи зайдет коэффициенту 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.32. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Днепр-1» в четверг сразился с «Вадуцом» в рамках очередного тура Лиги конференций и на удивление для многих не сумел справиться со скромным коллективом из Лихтенштейна, голевая ничья (2:2). В УПЛ у днепрян все под контролем, стопроцентные показатели после четырех сыгранных матчей позволяют занимать второе место в общем зачете.

«Заря» в свою очередь располагается на четвертом месте и имеет 10 очков в копилке. Луганский коллектив в последних турах был не столь продуктивен, завоевав лишь одно очко в битвах с «Кривбассом» (2:2) и «Рухом» (1:3).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Днепра-1» насчитывает четыре поединка (три победы и ничья)

У «Зари» три победы в последних шести матчах

Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют – нет»

Три из четырех последних игр с участием и «Днепра-1» и «Зари» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз