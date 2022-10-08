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«Днепр-1» — «Заря». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (09.10.2022)

вчера, 13:58
Днепр-1

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры в этой игре выделить не смогли. Поставить на победу «Днепра-1» можно по коэффициенту 2.45 в БК Лига Ставок. Взять победу «Зари» предлагают по коэффициенту 2.65, в случае ничьи зайдет коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.023.993.33
Мелбет 2.00 3.94 3.38
1XBET 2.00 3.94 3.38

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.32. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Днепр-1» в четверг сразился с «Вадуцом» в рамках очередного тура Лиги конференций и на удивление для многих не сумел справиться со скромным коллективом из Лихтенштейна, голевая ничья (2:2). В УПЛ у днепрян все под контролем, стопроцентные показатели после четырех сыгранных матчей позволяют занимать второе место в общем зачете.

«Заря» в свою очередь располагается на четвертом месте и имеет 10 очков в копилке. Луганский коллектив в последних турах был не столь продуктивен, завоевав лишь одно очко в битвах с «Кривбассом» (2:2) и «Рухом» (1:3).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Днепра-1» насчитывает четыре поединка (три победы и ничья)
  • У «Зари» три победы в последних шести матчах
  • Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Три из четырех последних игр с участием и «Днепра-1» и «Зари» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

В этой игре мы не увидим абсолютное доминирование одной из команд. Поединок будет проходить в открытом ключе и порадует зрителей большим количеством голов. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.70 1.72 2.15
Мелбет 2.17 1.69
1XBET 2.17 1.69
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:07
Игра на три результата
Гость
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