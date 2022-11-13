«Ингулец» – «Динамо». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (17.11.2022)

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вчера, 23:03

Ставки букмекеров

Котировки на данное противостояние даются со значительным перевесом в сторону гостей. Взять победу «Динамо» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.8 в БК Лига Ставок. Если сенсационную победу одержат хозяева, то порадует коэффициент 9.3. На ничью также дается коэффициент 5.35.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.65. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.25. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Ингулец» после поражения в последнем туре национального чемпионата от «Металлиста-1925» уволил главного тренера и к игре с вице-чемпионом страны футболистов подготовит один из ветеранов клуба. Негативные результаты, конечно, отразились и на турнирное положение, после 11 встреч команда располагается в зоне вылета на предпоследнем месте.

«Динамо» набрало ход и продолжает свое движение вверх по таблице. В общем зачете киевляне уже пятые и отстают от второго места на семь очков. В минувшем туре «бело-синие» чудесным образом не смогли поразить ворота «Колоса», нанеся огромное количество ударов по воротам, но словивший кураж вратарь оставил счет на табло неизменным (0:0).

Информация для ставок

«Ингулец» потерпел три поражения в последних четырех поединках

У «Динамо» три победы в последних пяти матчах

Минувшая очная встреча завершилась вничью (1:1)

Четыре из пяти последних игр «Ингульца» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

«Динамо» с первых минут возьмет игру под свой контроль и не оставит сопернику шансов на успех, поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Динамо» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.88.