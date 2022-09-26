«Верес» – «Рух». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (30.09.2022)

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вчера, 20:36

Ставки букмекеров

Близкие по значению коэффициенты свидетельствуют о том, что с фаворитом встречи букмекерам определиться не удалось. Поставить на победу «Вереса» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. Выбрать победу «Руха» можно по коэффициенту 2.75. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.4.

Букмекеры также дают коэффициент 2.15 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.7 на тотал меньше 2.5. Сделать ставку на «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Верес» две недели назад сразился на выезде с «Кривбассом» и в упорнейшей борьбе сумел вырвать победу (1:0). Подопечные Юрия Вирта несмотря на все трудности с комплектацией состава продолжают идти в верхней части турнирной таблицы и после четырех туров занимают пятое место.

«Рух» в последнем туре наконец-то прервал свою проигрышную серию, которая насчитывала пять матчей, обыграв на своем поле луганскую «Зарю» (3:1). Уверенная победа позволила клубу выбраться из зоны вылета и расположиться на 11 строчке в общем зачете.

Информация для ставок

«Верес» одержал три победы в последних четырех поединках

У «Руха» пять поражений в последних шести играх

Три из четырех минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»

Шесть из девяти последних матчей с участием «Руха» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды желают добыть три очка и будут очень осторожны у своих ворот. На большое количество голов нам надеяться не приходится. Предлагаем загрузить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.