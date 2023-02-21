«Унион» – «Аякс». Прогноз на матч Лиги Европы (23.02.2023)

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сегодня, 10:32

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.18. В случае победы «Аякса», зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Унион» в выездном матче с «Аяксом» смог оставить свои ворота «на замке», но и сам не сумел отличиться (0:0). Теперь на своем стадионе команда может играть смелее и постараться прорваться в 1/8 финала, что станет большим успехом для скромного клуба из Берлина. В чемпионате Германии коллектив идет в лидерах вместе с «Баварией» и «Боруссией» Д, где у всех по 43 набранных балла. В прошлом туре «Унион» не смог на своем поле переиграть «Шальке-04» (0:0).

Атака «Аякса» выглядела неважно в первой встрече противостояния с «Унионом» и теперь добиваться результата придется уже в Германии. Правила выездного гола уже нет, поэтому гостям придется именно побеждать своего соперника, чтобы выйти в следующую стадию. В чемпионате Нидерландов «Аякс» занимает второе место с 46 баллами, а в прошлом туре разгромил на своем стадионе «Спарту» (4:0).

Информация для ставок

«Унион» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих

«Аякс» не знает поражений уже 13 поединков подряд во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

Матч будет очень непростым для обоих коллективов, но мы предполагаем, что «Аякс» окажется немного сильнее. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.45.