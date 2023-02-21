«Унион» – «Аякс». Прогноз на матч Лиги Европы (23.02.2023)

Ставки букмекеров
В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.18. В случае победы «Аякса», зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.
Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Унион» в выездном матче с «Аяксом» смог оставить свои ворота «на замке», но и сам не сумел отличиться (0:0). Теперь на своем стадионе команда может играть смелее и постараться прорваться в 1/8 финала, что станет большим успехом для скромного клуба из Берлина. В чемпионате Германии коллектив идет в лидерах вместе с «Баварией» и «Боруссией» Д, где у всех по 43 набранных балла. В прошлом туре «Унион» не смог на своем поле переиграть «Шальке-04» (0:0).
Атака «Аякса» выглядела неважно в первой встрече противостояния с «Унионом» и теперь добиваться результата придется уже в Германии. Правила выездного гола уже нет, поэтому гостям придется именно побеждать своего соперника, чтобы выйти в следующую стадию. В чемпионате Нидерландов «Аякс» занимает второе место с 46 баллами, а в прошлом туре разгромил на своем стадионе «Спарту» (4:0).
Информация для ставок
- «Унион» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих
- «Аякс» не знает поражений уже 13 поединков подряд во всех турнирах
- Два последних матча между клубами завершились ничейными результатами
Прогноз
Матч будет очень непростым для обоих коллективов, но мы предполагаем, что «Аякс» окажется немного сильнее. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.45.