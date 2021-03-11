«Унион» — «Кельн»: прогноз на матч Бундеслиги (13.03.2021)

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11 марта 2021, 11:27

В 25-м туре чемпионата Германии нас ждет довольно интересная вывеска. «Кельн» приедет в гости к середняку турнирной таблицы «Униону».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 4.1, в то время как победа «Униона» будет стоить 1.96. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.35.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей за 2.26 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 за 1.64).

Форма команд

«Кельн» занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги, команда находится довольно близко к зоне вылета, отрыв от которой имеет всего 3 очка. Коллектив не показывает уровень футбола, который от них ждут болельщики, а главной целью на сезон для клуба становится сохранение прописки. В прошлом туре «Кельн» сыграл вничью с «Вердером» (1:1), а немного ранее крупно уступил «Баварии» (1:5).

«Унион» оправдывает надежды своих поклонников. Седьмое место в турнирной таблице — достаточно неплохой результат для такого клуба. Команда может побороться даже за участие в Лиге Европы. В прошлом туре «Унион» сыграл с «Арминией» (0:0), а ранее также разошелся миром с «Хоффенхаймом» (1:1).

Информация для ставок

• Последние шесть матчей с участием «Униона» заканчивались исходом ТМ 2.5

• «Унион» не проигрывает в Бундеслиге четыре матча подряд

• «Кельн» выиграл всего два выездных матча из семи последних

• «Унион» выиграл четыре последних официальных матча у «Кельна»

Прогноз

«Кельну» гораздо важнее забрать три очка в этом поединке, но и хозяевам нужны зачетные пункты, ведь они не потеряли надежду на участие в Лиге Европы. Рискнем предположить, что соперники не выявят победителя в этой встрече. Сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.35 можно в букмекерской конторе Мелбет.