«Унион» — «Наполи». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (24.10.2023)

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24 октября 2023, 09:53

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу хозяев предлагает коэффициент 3.95, в то время как победа «Наполи» будет стоить 1.95. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.8.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 2.07). Выбрать вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Унион» еще на старте сезона попал в глубокий кризис и проигрывает матч за матчем, образовав уже целую серию поражений. В Лиге Чемпионов команда также не набрала ни одного очка и сделать это в третьем туре с чемпионом Италии будет крайне сложно. В Бундеслиге «Унион» занимает лишь 15 место с шестью очками, а два последних матча крупно проиграл «Штутгарту» (0:3) и «Боруссии» Д (2:4).

«Наполи» уже не выступает так стабильно, как в прошлом сезоне, однако команда имеет неплохие шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. На данный момент неаполитанцы обладают тремя очками после двух туров, но в случае победы над проблемным «Унион», могут выйти на чистое второе место. Два последних матча «Наполи» в чемпионате завершились победой над «Вероной» (3:1) и поражением с «Фиорентиной» (1:3).

Информация для ставок

«Унион» проиграл последние восемь матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»

«Унион» забивал в семи из десяти последних матчей, проведенных на домашнем стадионе

Прогноз

Предполагаем, что к этому времени немецкий коллектив не решит свои проблемы и получит очередное поражение в Лиге Чемпионов. Рекомендуем сделать ставку на успех «Наполи» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.