«Уотфорд» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2023)

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вчера, 15:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются хозяева, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.95. Поверить в успех «Бристоль Сити» предлагают за 3.9. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Уотфорд» благодаря недавним результатам приблизился к зоне плей-офф и также претендует на повышение в классе. Команда набрала 34 пункта и отстает от шестой позиции всего на два очка. В домашнем поединке с середняком второго дивизиона Англии хозяева приложат максимум усилий и добиться успеха. В двух последних матчах «Уотфорда» были зафиксированы победы над «Блэкберном» (2:1) и «Престоном» (5:1).

«Бристоль Сити» после серии неудач выиграл два последних тура и подобрался поближе к середине турнирной таблицы Чемпионшипа. Команда идет на 12 месте и всего на два очка отстает от нынешнего соперника, набрав 32 балла. Обойти «Уотфорд» в случае победы является лучшей мотивацией для гостей. В прошлом туре «Бристоль Сити» обыграл на своем поле «Халл» (3:2), а ранее одолел «Сандерленд» (1:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Бристоль Сити» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти встреч «Уотфорда» за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Уотфорд» выиграл три из пяти матчей с «Бристоль Сити» при двух ничьих

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным, а обе команды отличатся забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.