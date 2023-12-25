«Уотфорд» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются хозяева, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.95. Поверить в успех «Бристоль Сити» предлагают за 3.9. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 3.45.
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сегодня, 18:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.
Форма команд
«Уотфорд» благодаря недавним результатам приблизился к зоне плей-офф и также претендует на повышение в классе. Команда набрала 34 пункта и отстает от шестой позиции всего на два очка. В домашнем поединке с середняком второго дивизиона Англии хозяева приложат максимум усилий и добиться успеха. В двух последних матчах «Уотфорда» были зафиксированы победы над «Блэкберном» (2:1) и «Престоном» (5:1).
«Бристоль Сити» после серии неудач выиграл два последних тура и подобрался поближе к середине турнирной таблицы Чемпионшипа. Команда идет на 12 месте и всего на два очка отстает от нынешнего соперника, набрав 32 балла. Обойти «Уотфорд» в случае победы является лучшей мотивацией для гостей. В прошлом туре «Бристоль Сити» обыграл на своем поле «Халл» (3:2), а ранее одолел «Сандерленд» (1:0).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Бристоль Сити» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти встреч «Уотфорда» за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Уотфорд» выиграл три из пяти матчей с «Бристоль Сити» при двух ничьих
Прогноз
Предполагаем, что матч будет результативным, а обе команды отличатся забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.