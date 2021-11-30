«Уотфорд» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (01.12.2021)

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вчера, 13:15

В рамках 14-го тура Премьер-лиги Англии «Уотфорд» примет «Челси». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этого противостояния — «Челси». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.35. Ничейный исход оценивается коэффициентом 5.00, а победа «Уотфорда» в 9.00.

Стоит присмотреться к ставке на тотал голов меньше двух по коэффициенту 3.40.

Форма команд

«Уотфорд» расположился в нынешнем сезоне на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе «шершней» 13 баллов. Команда выиграла четыре матча, один раз играла вничью и проиграла в восьми встречах. Всего у «Уотфорда» 18 забитых и 24 пропущенных гола. В последних матчах «Уотфорд» уступил «Лестеру», выиграл у «Манчестер Юнайтед» и проиграл «Арсеналу».

«Челси» — лидер турнирной таблицы АПЛ , в активе клуба 30 баллов. Команда выиграла девять поединков, трижды играла вничью и проиграла в одном матче. Всего у «синих» в этом сезоне 31 забитый и пять пропущенных голов. Команда очень мало пропускает, меньше пропущенных нет ни у кого в Премьер-лиге. В последних матчах «пенсионеры» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед», а также выиграли у «Лестера» и сыграли вничью с «Бернли».

Информация для ставок

«Челси» не проигрывает 11 матчей кряду

«Уотфорд» выиграл два матча из последних пяти

У «Челси» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Челси» выиграет. За это дают коэффициент 2.30. «Синие» крайне редко пропускают и часто побеждают, эта ставка имеет большие шансы сыграть.