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«Уотфорд» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (01.12.2021)

вчера, 13:15

В рамках 14-го тура Премьер-лиги Англии «Уотфорд» примет «Челси». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
10.205.721.33
Фонбет 8.50 5.70 1.32
Мелбет 10.50 5.85 1.33
1XBET 10.50 5.85 1.33
BetBoom 9.67 5.73 1.32

Ставки букмекеров

Фаворит этого противостояния — «Челси». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.35. Ничейный исход оценивается коэффициентом 5.00, а победа «Уотфорда» в 9.00.

Стоит присмотреться к ставке на тотал голов меньше двух по коэффициенту 3.40.

Форма команд

«Уотфорд» расположился в нынешнем сезоне на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе «шершней» 13 баллов. Команда выиграла четыре матча, один раз играла вничью и проиграла в восьми встречах. Всего у «Уотфорда» 18 забитых и 24 пропущенных гола. В последних матчах «Уотфорд» уступил «Лестеру», выиграл у «Манчестер Юнайтед» и проиграл «Арсеналу».

«Челси» — лидер турнирной таблицы АПЛ, в активе клуба 30 баллов. Команда выиграла девять поединков, трижды играла вничью и проиграла в одном матче. Всего у «синих» в этом сезоне 31 забитый и пять пропущенных голов. Команда очень мало пропускает, меньше пропущенных нет ни у кого в Премьер-лиге. В последних матчах «пенсионеры» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед», а также выиграли у «Лестера» и сыграли вничью с «Бернли».

Информация для ставок

  • «Челси» не проигрывает 11 матчей кряду
  • «Уотфорд» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Челси» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Челси» выиграет. За это дают коэффициент 2.30. «Синие» крайне редко пропускают и часто побеждают, эта ставка имеет большие шансы сыграть.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.80 1.30 2.29 1.69 1.79 2.13
Мелбет 2.33 1.71
1XBET 2.33 1.71
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