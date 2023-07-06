«Уракан» — «Атлетико Тукуман». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (07.07.2023)

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вчера, 08:25

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02. В случае победы «Атлетико» Тукуман зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Уракан» проводит ужасный сезон и на данный момент является одной из худших команд Суперлиги Аргентины. Сейчас коллектив находится на предпоследнем месте с 19 баллами и опережает последнюю команду всего на два пункта. В домашней встрече с недалеко ушедшим в турнирной таблице соперником, хозяевам очень важно набрать максимальные баллы. В прошлом туре «Уракан» проиграл на выезде «Индепендьенте» (0:1), а ранее уступил «Гуарани» (0:2) в Южноамериканском кубке.

«Атлетико» Тукуман выглядит ничуть не успешнее своего нынешнего оппонента и располагается на 24 месте с 24 баллами в активе. Рассчитывать серьезно на место в плей-офф у команды смысла мало, однако необходимо улучшить результаты и немного порадовать болельщиков, которые ее поддерживают. В прошлом туре чемпионата Аргентины «Атлетико» Тукуман минимально одолел «Унион» (1:0), а ранее крупно проиграл на выезде «Сармьенто» (1:4).

Информация для ставок

«Уракан» проиграл шесть из десяти последних матчей при четырех ничейных результатах

«Атлетико» Тукуман выиграл только три поединка из десяти последних

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Клубы в личных встречах мало забивают друг другу, и мы предполагаем, что и в этом поединке зрители не увидят результативного футбола. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.