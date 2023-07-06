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«Уракан» — «Атлетико Тукуман». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (07.07.2023)

вчера, 08:25
Атлетико Тукуман

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02. В случае победы «Атлетико» Тукуман зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.083.084.35
Pari 2.02 3.05 4.30

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Уракан» проводит ужасный сезон и на данный момент является одной из худших команд Суперлиги Аргентины. Сейчас коллектив находится на предпоследнем месте с 19 баллами и опережает последнюю команду всего на два пункта. В домашней встрече с недалеко ушедшим в турнирной таблице соперником, хозяевам очень важно набрать максимальные баллы. В прошлом туре «Уракан» проиграл на выезде «Индепендьенте» (0:1), а ранее уступил «Гуарани» (0:2) в Южноамериканском кубке.

«Атлетико» Тукуман выглядит ничуть не успешнее своего нынешнего оппонента и располагается на 24 месте с 24 баллами в активе. Рассчитывать серьезно на место в плей-офф у команды смысла мало, однако необходимо улучшить результаты и немного порадовать болельщиков, которые ее поддерживают. В прошлом туре чемпионата Аргентины «Атлетико» Тукуман минимально одолел «Унион» (1:0), а ранее крупно проиграл на выезде «Сармьенто» (1:4).

Информация для ставок

  • «Уракан» проиграл шесть из десяти последних матчей при четырех ничейных результатах
  • «Атлетико» Тукуман выиграл только три поединка из десяти последних
  • Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Клубы в личных встречах мало забивают друг другу, и мы предполагаем, что и в этом поединке зрители не увидят результативного футбола. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.80 2.09 1.46 2.83
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:41
В пяти предыдущих играх в рамках Премьер Дивизиона Аргентины “Атлетико Тукуман” реализовывал минимум один момент в атаке, поэтому мы считаем, что в предстоящем поединке коллектив будет активен на чужой половине поля. Здесь сразу же стоит сказать о том, что “Хуракан”, который провел под руководством нового главного тренера уже девять игр, лишь в одной из них сумел оставить свои ворота на замке, поэтому маловероятно, что в предстоящем поединке этот клуб сыграет на “ноль” в обороне. Что же касается атакующего потенциала хозяев, то так как они будут выступать в родных стенах, то их шансы на забитые мячи повышаются, ведь при своих болельщиках команда реализует в атаке 1.31 моментов.
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