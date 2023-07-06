«Уракан» — «Атлетико Тукуман». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (07.07.2023)

Ставки букмекеров
Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02. В случае победы «Атлетико» Тукуман зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.
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0 : 1
завершен
сегодня, 03:30
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.
Форма команд
«Уракан» проводит ужасный сезон и на данный момент является одной из худших команд Суперлиги Аргентины. Сейчас коллектив находится на предпоследнем месте с 19 баллами и опережает последнюю команду всего на два пункта. В домашней встрече с недалеко ушедшим в турнирной таблице соперником, хозяевам очень важно набрать максимальные баллы. В прошлом туре «Уракан» проиграл на выезде «Индепендьенте» (0:1), а ранее уступил «Гуарани» (0:2) в Южноамериканском кубке.
«Атлетико» Тукуман выглядит ничуть не успешнее своего нынешнего оппонента и располагается на 24 месте с 24 баллами в активе. Рассчитывать серьезно на место в плей-офф у команды смысла мало, однако необходимо улучшить результаты и немного порадовать болельщиков, которые ее поддерживают. В прошлом туре чемпионата Аргентины «Атлетико» Тукуман минимально одолел «Унион» (1:0), а ранее крупно проиграл на выезде «Сармьенто» (1:4).
Информация для ставок
- «Уракан» проиграл шесть из десяти последних матчей при четырех ничейных результатах
- «Атлетико» Тукуман выиграл только три поединка из десяти последних
- Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Клубы в личных встречах мало забивают друг другу, и мы предполагаем, что и в этом поединке зрители не увидят результативного футбола. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.