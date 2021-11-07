«Урал» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (07.11.2021)

1636271765

07 ноября 2021, 10:56

Интересную встречу первой и последней команды турнирной таблицы подарит нам 14-й тур чемпионата России. «Урал» ждет в гости «Зенит». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.32. Победа «Урала» оценивается по коэффициенту 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 2.08. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.8. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.07.

Форма команд

«Урал» на данный момент является худшей командой РПЛ , и после тринадцати туров в активе команды всего десять очков. Коллективу с трудом даются победы в чемпионате, а тренерский штаб не может поставить игру, которая будет приносить результат. Команда располагает всем составом, кроме одного травмированного футболиста. Последние два матча «Урала» завершились ничейным результатом с «Химками» (0:0) и поражением от «Ахмата» (0:1).

«Зенит» остается лидером чемпионата России, набрав 29 очков, опережает ближайших конкурентов на пять пунктов. В Лиге чемпионов команда проиграла очередной матч «Ювентусу» (2:4) и может рассчитывать только на борьбу за Лигу Европы. В клубе есть три травмированных футболиста, которые не смогут помочь в ближайших матчах. В прошлой игре РПЛ «Зенит» крупно обыграл «Динамо» Москва, а ранее разгромил «Спартак» (7:1).

Информация для ставок

Девять последних матчей «Урала» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Зенит» выиграл только один матч на выезде из шести последних во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Зенит» выиграл восемь из десяти последних матчей у клуба из Екатеринбурга и два поединка завершил вничью

Прогноз

Исходя из статистики, «Зенит» имеет огромное преимущество во встречах с «Уралом». Предполагаем, что и в этот раз чемпион России одержит уверенную победу. Сделать ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.