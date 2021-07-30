УТА – ФКСБ: прогноз на матч чемпионата Румынии (01.08.2021)

В рамках третьего тура чемпионата Румынии УТА сыграет на домашней арене против ФКСБ.
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завтра, 21:30
Ставки букмекеров
На основные исходы предстоящей встречи букмекерская контора Бетсити предложила такие котировки: победит УТА – 4.45, ничья – 3.60, победит ФКСБ – 1.80. Как видим, гости считаются фаворитом поединка.
Аналитики букмекера также считают, что команды не покажут результативный футбол. Исход ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.77, ТБ(2,5) – 2.14.
Форма команд
Клуб из города Арад неплохо начал новый сезон чемпионата Румынии. В первом туре УТА принимала дома «Констанцу», а сам поединок завершился без забитых голов – ничья 0:0.
Затем УТА отправилась в гости к «Арджешу». Благодаря надежной игре в защите и быстрому голу команде удалось одержать минимальную победу. С четырьмя очками в активе хозяева грядущей встречи обосновались на промежуточном шестом месте в турнирной таблице.
С аналогичными результатами к третьему туру румынской Высшей лиги подходит ФКСБ. В стартовом поединке сезона команда разошлась миром в гостях с «Ботошани» (0:0), а затем ей удалось переиграть на домашней арене «Крайову» (4:1).
Также ФКСБ, который может продать игрока чемпиону Италии, неудачно выступил в квалификации Лиги конференций. После домашней победы над «Шахтером» из Караганды (1:0) представитель Румынии уступил сопернику в гостях по итогам серии пенальти (1:3).
Информация для ставок
• В 3 из 5 прошлых встреч команд сыграла ставка ТМ(2,5)
• ФКСБ побеждал соперника в 3 предыдущих очных встречах
• В 3 из 4 встреч соперников на поле УТА больше двух голов не забивалось
Прогноз
Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Pinnacle.