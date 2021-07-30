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УТА – ФКСБ: прогноз на матч чемпионата Румынии (01.08.2021)

вчера, 11:18
00:00 / 00:00

В рамках третьего тура чемпионата Румынии УТА сыграет на домашней арене против ФКСБ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.533.471.88
Фонбет 4.15 3.40 1.93

Ставки букмекеров

На основные исходы предстоящей встречи букмекерская контора Бетсити предложила такие котировки: победит УТА – 4.45, ничья – 3.60, победит ФКСБ – 1.80. Как видим, гости считаются фаворитом поединка.

Аналитики букмекера также считают, что команды не покажут результативный футбол. Исход ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.77, ТБ(2,5) – 2.14.

Форма команд

Клуб из города Арад неплохо начал новый сезон чемпионата Румынии. В первом туре УТА принимала дома «Констанцу», а сам поединок завершился без забитых голов – ничья 0:0.

Затем УТА отправилась в гости к «Арджешу». Благодаря надежной игре в защите и быстрому голу команде удалось одержать минимальную победу. С четырьмя очками в активе хозяева грядущей встречи обосновались на промежуточном шестом месте в турнирной таблице.

С аналогичными результатами к третьему туру румынской Высшей лиги подходит ФКСБ. В стартовом поединке сезона команда разошлась миром в гостях с «Ботошани» (0:0), а затем ей удалось переиграть на домашней арене «Крайову» (4:1).

Также ФКСБ, который может продать игрока чемпиону Италии, неудачно выступил в квалификации Лиги конференций. После домашней победы над «Шахтером» из Караганды (1:0) представитель Румынии уступил сопернику в гостях по итогам серии пенальти (1:3).

Информация для ставок

• В 3 из 5 прошлых встреч команд сыграла ставка ТМ(2,5)
ФКСБ побеждал соперника в 3 предыдущих очных встречах
• В 3 из 4 встреч соперников на поле УТА больше двух голов не забивалось

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Pinnacle.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.59 1.73 2.15
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Все комментарии
eaxaf38bk7zr
eaxaf38bk7zr
вчера в 17:54
Футбольный клуб ФКСБ (Бухарест) выиграет матч.
s43pxq5fdbs8
s43pxq5fdbs8
вчера в 17:54
Футбольный клуб ФКСБ (Бухарест) одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 11:19
Гости не проиграют
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:19
Гости не проиграют
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