УТА – ФКСБ: прогноз на матч чемпионата Румынии (01.08.2021)

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вчера, 11:18

В рамках третьего тура чемпионата Румынии УТА сыграет на домашней арене против ФКСБ .

Ставки букмекеров

На основные исходы предстоящей встречи букмекерская контора Бетсити предложила такие котировки: победит УТА – 4.45, ничья – 3.60, победит ФКСБ – 1.80. Как видим, гости считаются фаворитом поединка.

Аналитики букмекера также считают, что команды не покажут результативный футбол. Исход ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.77, ТБ (2,5) – 2.14.

Форма команд

Клуб из города Арад неплохо начал новый сезон чемпионата Румынии. В первом туре УТА принимала дома «Констанцу», а сам поединок завершился без забитых голов – ничья 0:0.

Затем УТА отправилась в гости к «Арджешу». Благодаря надежной игре в защите и быстрому голу команде удалось одержать минимальную победу. С четырьмя очками в активе хозяева грядущей встречи обосновались на промежуточном шестом месте в турнирной таблице.

С аналогичными результатами к третьему туру румынской Высшей лиги подходит ФКСБ . В стартовом поединке сезона команда разошлась миром в гостях с «Ботошани» (0:0), а затем ей удалось переиграть на домашней арене «Крайову» (4:1).

Также ФКСБ , который может продать игрока чемпиону Италии, неудачно выступил в квалификации Лиги конференций. После домашней победы над «Шахтером» из Караганды (1:0) представитель Румынии уступил сопернику в гостях по итогам серии пенальти (1:3).

Информация для ставок

• В 3 из 5 прошлых встреч команд сыграла ставка ТМ(2,5)

• ФКСБ побеждал соперника в 3 предыдущих очных встречах

• В 3 из 4 встреч соперников на поле УТА больше двух голов не забивалось

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Pinnacle.